Мифология аренды Миф 1: Проблемы в арендованном жилье устраняет арендатор

По словам Мартина Матсберга, ответственность за любые проблемы, связанные с техническими системами и состоянием недвижимости, которые не были вызваны ненадлежащим использованием, несет собственник, а не арендатор.

Арендодатель должен учитывать, что со временем квартира и ее обстановка, включая технику и мебель, изнашиваются. Поэтому несправедливо требовать от арендатора, например, выполнения ремонта или покупки новой стиральной машины или холодильника.

Однако вполне логично, если арендатор самостоятельно занимается, например, заменой лампочек и другими мелкими ремонтными работами.

Маргит Йоа добавила, что права и обязанности арендодателя и арендатора четко изложены в регулирующем арендные отношения Обязательственно-правовом законе: «Мелкие работы, такие как замена лампочек, в основном являются обязанностью арендатора, и нет смысла ожидать, что арендодатель будет каждый раз бегать в магазин за новой лампочкой. Однако при поломке более крупных устройств и техники ответственность за их ремонт или замену несет именно арендодатель».

Если же проблема возникла из-за того, что арендатор не использовал технику надлежащим образом, от него можно потребовать возмещения расходов. «Неправильное использование – это, например, если арендатор использует стиральную машину для мытья аквариумных камней или в других целях, для которых устройство не предназначено и которые явно его повреждают. Если такое будет установлено, арендодатель может потребовать от арендатора отремонтировать или заменить устройство», - отметила Йоа.

Важно зафиксировать, в каком состоянии находятся квартира и обстановка в момент ее передачи. Если арендатор знал о проблемах, но все равно принял квартиру, он не может требовать от арендодателя устранения недостатков, за исключением случаев, когда это право было оговорено заранее.

«Поэтому при приеме квартиры стоит быть внимательным и все проверить – как арендатору, так и арендодателю – а также оформить договоренности в письменном виде», - подчеркнула маклер.