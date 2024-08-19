На этой неделе стало известно, что председатель Нарвского городского собрания Ирина Янович, которая также недавно была назначена директором Пяхклимяэской школы, получила премию в размере 600 евро за «дополнительные рабочие обязанности». Это понравилось не всем.
Коррупция или справедливое вознаграждение: почему директор-политик получила премию в 600 евро?
Согласно распоряжению, опубликованному в городском регистре документов, отдел культуры Нарвской мэрии назначил премию размером в 600 евро председателю Нарвского городского собрания Ирине Янович, которая теперь является и директором Нарвской Пяхклимяэской школы. В пояснении было написано, что премия назначена за участие в собраниях, посвященных планировке новой школы.
Напомним, что, в рамках реформы образовательной сети Нарвы, уже с 1 сентября 2024 года 6-ая школа и Солдинаская школа прекратят свое существование. Ученики 6-ой школы присоединятся к ученикам Пяхклимяэской, которая в последствие переедет в новое большое здание, где будет существовать под одной крышей со школой Паю (она, в свою очередь, останется отдельной юридической единицей).
Именно планировке нового здания были посвящены встречи и собрания, в которых принимает участие Янович. Поскольку, по мнению отдела культуры, это не входит в основные обязанности Ирины Янович как директора, ей была назначена премия.
«Дополнительными заданиями для нее станут составление плана помещений, участие в текущих рабочих совещаниях по этому вопросу и общих собраниях по планированию. До конца августа пройдет четыре общих собрания. Участие в каждом предполагает основательную подготовку: должно быть продумано количество помещений, их площадь и назначение, размещаемые на территории школы другие объекты, создание возможностей для занятий спортом», - пояснила Лариса Дегель, заведующая отделом культуры Нарвской мэрии.
Дегель добавила, что Ирина Янович, конечно, не будет в качестве архитектора проектировать здание школы. «Но при составлении исходного задания для проектирования необходимо очень ясно и подробно зафиксировать видение, а также предложения, пожелания», - сказала Дегель Rus.Postimees.
Не считает Дегель необоснованной и сумму размером в 600 евро. По ее словам, сумма вполне пропорциональна как объему дополнительной работы, так и связанной с работой ответственности.
«При выполнении таких же дополнительных заданий по подготовке к реновации Кесклиннаской школы руководитель школы также получила соответствующую доплату», - добавила заведующая отделом культуры.
Представитель оппозиционной фракции Respekt Яна Кондрашова не согласна с таким положением дел. «Участие в собраниях, которые касаются конкретной школы, для директора по умолчанию обязательны. Даже если это собрания для составления ТЗ (технического задания). У Янович нет компетенций, чтоб планировать помещения с точки зрения архитектурных решений или строительных норм. Ее роль преувеличена», - прокомментировала ситуацию Кондрашова, добавив, что считает и сам факт назначения доплаты, и сумму необоснованными.
«Кроме того, почему вообще Ирина Янович, только она? Почему не привлечен сегодняшний руководитель Паю школы, Людмила Смирнова? Почему она не вовлечена, почему ей не назначена доплата?» - добавила Кондрашова.
По словам Ларисы Дегель, Людмила Смирнова исполняет обязанности директора с 7 августа, то есть на данный момент - неделю. Однако, Смирнова двадцать лет руководила школой Паю, и имеет опыт не хуже, чем Ирина Янович. Она вполне смогла бы участвовать в собраниях, которые еще впереди. Но ей этого не предложили.
Заведующая отделом культуры Лариса Дегель заявила, что невыплата доплат/премий и иных выплат директорам школ не принесет экономии городскому бюджету. «Необходимые для покрытия расходов на оплату труда руководителей школ выделяются из государственного бюджета и эти средства являются целевыми, то есть их невозможно направить на другие расходы», - пояснила Дегель, уточнив, что получение доплаты за выполнение дополнительных работ - обоснованно.
Ирина Янович от развернутых комментариев отказалась, сославшись на то, что решение о премии приняла не она.