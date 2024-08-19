Коррупция или справедливое вознаграждение: почему директор-политик получила премию в 600 евро?

Не считает Дегель необоснованной и сумму размером в 600 евро. По ее словам, сумма вполне пропорциональна как объему дополнительной работы, так и связанной с работой ответственности.

«При выполнении таких же дополнительных заданий по подготовке к реновации Кесклиннаской школы руководитель школы также получила соответствующую доплату», - добавила заведующая отделом культуры.

Представитель оппозиционной фракции Respekt Яна Кондрашова не согласна с таким положением дел. «Участие в собраниях, которые касаются конкретной школы, для директора по умолчанию обязательны. Даже если это собрания для составления ТЗ (технического задания). У Янович нет компетенций, чтоб планировать помещения с точки зрения архитектурных решений или строительных норм. Ее роль преувеличена», - прокомментировала ситуацию Кондрашова, добавив, что считает и сам факт назначения доплаты, и сумму необоснованными.

«Кроме того, почему вообще Ирина Янович, только она? Почему не привлечен сегодняшний руководитель Паю школы, Людмила Смирнова? Почему она не вовлечена, почему ей не назначена доплата?» - добавила Кондрашова.

По словам Ларисы Дегель, Людмила Смирнова исполняет обязанности директора с 7 августа, то есть на данный момент - неделю. Однако, Смирнова двадцать лет руководила школой Паю, и имеет опыт не хуже, чем Ирина Янович. Она вполне смогла бы участвовать в собраниях, которые еще впереди. Но ей этого не предложили.

Заведующая отделом культуры Лариса Дегель заявила, что невыплата доплат/премий и иных выплат директорам школ не принесет экономии городскому бюджету. «Необходимые для покрытия расходов на оплату труда руководителей школ выделяются из государственного бюджета и эти средства являются целевыми, то есть их невозможно направить на другие расходы», - пояснила Дегель, уточнив, что получение доплаты за выполнение дополнительных работ - обоснованно.

Ирина Янович от развернутых комментариев отказалась, сославшись на то, что решение о премии приняла не она.