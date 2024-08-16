Мифология аренды Миф 2: Семьи с домашними животными или детьми всегда создают проблемы

Мартин Матсберг отметил, что предрассудки или прошлый неудачный опыт делают некоторых арендодателей осторожными, но домашние животные не всегда означают проблемы: «Если животное хорошо воспитано и способно оставаться дома в одиночестве, проблем может и не возникнуть. Арендатору стоит познакомить арендодателя со своим питомцем. Это может придать арендодателю уверенность в том, что животное хорошо воспитано».

Арендатор мечты почти каждого арендодателя – это одинокий, тихий человек со стабильным доходом, без детей и домашних животных.

Но среди тех, кто ищет жилье в аренду, есть очень разные люди и семьи, поэтому стоит проявлять большую гибкость. «Домашние животные и семьи с детьми могут представлять более высокий риск, но это не обязательно приведет к проблемам. Арендатор и арендодатель должны тщательно обсудить возможные сложные моменты до заключения договора аренды, и обязательно указать их в договоре».

Риски можно минимизировать с помощью более крупного залога или договора страхования с более широкой защитой, что обеспечит арендодателю уверенность и покроет расходы, если, например, будут испорчены обои или поцарапан паркет. В договоре также стоит указать, что при освобождении жилого помещения должен быть устранен вызванный нормальным использованием износ, или, если это не сделано, арендатор понесет соответствующие разумные и необходимые расходы.