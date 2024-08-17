В конце лета многие ищут арендное жилье, чтобы с сентября начать новую жизнь в связи с учебой или работой. Руководитель по маркетингу Kinnisvara24 Мартин Матсберг и профессиональный маклер вторичного таллиннского рынка недвижимости Pindi Kinnisvara Маргит Йоа развенчивают царящие на рынке аренды мифы, разъясняя предусмотренные законом права арендаторов и арендодателей. Впрочем, эта информация будет полезной в любое время года.
Мифология аренды ⟩ Миф 3: Арендодатель может выселить жильца по любой причине
Основания прекращения и расторжения договора аренды регулируются Обязательственно-правовым законом. Арендодатель не может просто так моментально выселить жильца.
В случае бессрочной аренды арендодатель должен уведомить арендатора как минимум за три месяца. Расторгнуть срочный договор, просто предупредив за три месяца, невозможно.
Однако в экстренных случаях расторгнуть срочный договор все же можно, но лишь на указанных в законе основаниях.
- Прежде всего, если арендатор не использует арендуемое имущество бережно, использует его не по назначению, или не учитывает интересы жильцов дома или соседей, продолжает делать это, несмотря на предупреждение арендодателя, причем делает это постоянно или в значительной мере. В таком случае арендодатель должен уведомить о расторжении договора минимум за 30 дней. Если же арендатор умышленно нарушает интересы собственности или жильцов дома, арендодатель может расторгнуть договор немедленно.
- Также можно расторгнуть договор досрочно, если арендатор задерживает оплату аренды или сопутствующих расходов два раза подряд. Перед этим арендодатель должен предоставить арендатору как минимум 14-дневный срок для погашения задолженности в письменной форме и предупредить, что, если долг не будет погашен в этот срок, договор будет расторгнут.
- Согласно статье 315 Обязательственно-правового закона, арендодатель может также расторгнуть договор аренды досрочно, если арендатор незаконно передает квартиру третьему лицу, из-за чего арендодатель или соседи обеспокоены до такой степени, что арендодатель не может продолжать сдачу жилья в аренду.
- В исключительных случаях арендодатель имеет право расторгнуть договор, если жилое помещение находится в таком состоянии, что его использование связано со значительной угрозой здоровью человека (статья 317 Обязательственно-правового закона), или в случае банкротства арендатора-физического лица (статья 319 Обязательственно-правового закона), если арендодатель предъявил арендатору письменное требование об обеспечении будущих платежей аренды, сопутствующих расходов, а также расходов на содержание и улучшение здания, и предоставил разумный срок для выполнения этого требования, но оно осталось неисполненным.