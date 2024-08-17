Мифология аренды Миф 3: Арендодатель может выселить жильца по любой причине

В конце лета многие ищут арендное жилье, чтобы с сентября начать новую жизнь в связи с учебой или работой. Руководитель по маркетингу Kinnisvara24 Мартин Матсберг и профессиональный маклер вторичного таллиннского рынка недвижимости Pindi Kinnisvara Маргит Йоа развенчивают царящие на рынке аренды мифы, разъясняя предусмотренные законом права арендаторов и арендодателей. Впрочем, эта информация будет полезной в любое время года.