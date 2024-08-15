С сегодняшнего дня и до конца августа Вооруженные силы Соединенного королевства будут совершать тренировочные полеты над Пярну и Западной Эстонией с помощью беспилотных летательных аппаратов Watchkeeper.
В небо над Эстонией поднимут беспилотники
Беспилотниками оперирует 47-й королевский артиллерийский полк Вооруженных сил Соединенного королевства, полеты скоординированы с Силами обороны Эстонии, из-за ремонта взлетной полосы в Эмари будет использоваться Пярнуский аэродром.
Беспилотники Watchkeeper не несут системы вооружения и используются преимущественно для выполнения разведывательных задач.
Дополнительная информация о беспилотниках типа Watchkeeper доступна на сайте Британской армии.