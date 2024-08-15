Моника Хауканымм о кризисе скорой помощи: почему вице-мэр Таллинна отмалчивается?

По словам депутата Таллиннского городского собрания Моники Хауканымм, ситуацию усугубляет тот факт, что руководитель скорой помощи не знает, что происходит и почему возникла такая критическая ситуация.

«Вице-мэр, курирующий социальную и медицинскую сферу в Таллинне, в ведении которого находятся не только скорая помощь, но и три из четырех столичных больниц, молчит», - отметила Хауканымм.

«Представители Департамента здоровья, Северо-Эстонской региональной больницы и Таллиннской скорой помощи сообщили, что в обычной ситуации время ожидания передачи пациента в больницу составляет 30 минут, но в позавчерашнем случае оно было превышено более чем в десять раз, достигнув шести часов, что привело к ухудшению состояния пациентов. 30 процентов ресурсов скорой помощи столицы просто стояли вместе с пациентами, ожидая своей очереди», - добавила она.

«Центр экстренной медицины не справился с увеличившимся числом пациентов, включая восемь тяжелых случаев, а другие таллиннские больницы не смогли или не захотели принимать больных. Возникает ряд важных вопросов: как обеспечить способность и готовность ближайшего Центра экстренной медицины принимать пациентов, и имеются ли необходимые ресурсы, которые могли бы быть задействованы в экстренных случаях, чтобы облегчить весь процесс от триажа до поиска свободного места в стационаре», - продолжила депутат Таллиннского горсобрания.