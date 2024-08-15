Во вторник, 13 августа, с 14:00 работа скорой помощи в Таллинне была сильно нарушена. Причиной стала очередь машин скорой помощи у дверей Центра экстренной медицины (EMO) Северо-Эстонской региональной больницы (PERH), где пациентам пришлось ожидать в автомобилях скорой помощи до шести часов вместо положенных по регламенту 30 минут.
Моника Хауканымм о кризисе скорой помощи: почему вице-мэр Таллинна отмалчивается?
По словам депутата Таллиннского городского собрания Моники Хауканымм, ситуацию усугубляет тот факт, что руководитель скорой помощи не знает, что происходит и почему возникла такая критическая ситуация.
«Вице-мэр, курирующий социальную и медицинскую сферу в Таллинне, в ведении которого находятся не только скорая помощь, но и три из четырех столичных больниц, молчит», - отметила Хауканымм.
«Представители Департамента здоровья, Северо-Эстонской региональной больницы и Таллиннской скорой помощи сообщили, что в обычной ситуации время ожидания передачи пациента в больницу составляет 30 минут, но в позавчерашнем случае оно было превышено более чем в десять раз, достигнув шести часов, что привело к ухудшению состояния пациентов. 30 процентов ресурсов скорой помощи столицы просто стояли вместе с пациентами, ожидая своей очереди», - добавила она.
«Центр экстренной медицины не справился с увеличившимся числом пациентов, включая восемь тяжелых случаев, а другие таллиннские больницы не смогли или не захотели принимать больных. Возникает ряд важных вопросов: как обеспечить способность и готовность ближайшего Центра экстренной медицины принимать пациентов, и имеются ли необходимые ресурсы, которые могли бы быть задействованы в экстренных случаях, чтобы облегчить весь процесс от триажа до поиска свободного места в стационаре», - продолжила депутат Таллиннского горсобрания.
По ее словам, жителям Таллинна должна быть гарантирована услуга скорой помощи рядом с их местом жительства, а это значит, что транспортировка больных в Рапла, Тарту или Нарву - не решение.
«Так как обостренная ситуация возникла в Таллинне, то естественно ожидать, что вице-мэр, ответственный за эту сферу, Карл-Сандер Касе, примет меры по решению проблемы, а не скроется в тени. К сожалению, вице-мэр не посчитал нужным предоставить таллиннцам какую-либо актуальную информацию или заверить жителей в том, что проблема решается, чтобы избежать повторения подобных ситуаций в будущем», - заявила Хауканымм и подчеркнула, что бездействие вице-мэра требует конкретной ответственности.
«Уважаемый вице-мэр Касе, в вашу зону ответственности входят как скорая помощь Таллинна, так и работа Ляэне-Таллиннской и Ида-Таллиннской центральных больниц, поэтому вы должны активно заниматься решением проблемы и, более того, взять на себя ведущую роль в решении логистических задач, а также проблем координации и коммуникации между различными учреждениями и организациями. Однако, похоже, что вице-мэру Таллинна эти проблемы не интересны», - признала она.