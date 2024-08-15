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Моника Хауканымм о кризисе скорой помощи: почему вице-мэр Таллинна отмалчивается?

rus.postimees.ee
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Моника Хауканымм.
Моника Хауканымм. Фото: Taavi Sepp

Во вторник, 13 августа, с 14:00 работа скорой помощи в Таллинне была сильно нарушена. Причиной стала очередь машин скорой помощи у дверей Центра экстренной медицины (EMO) Северо-Эстонской региональной больницы (PERH), где пациентам пришлось ожидать в автомобилях скорой помощи до шести часов вместо положенных по регламенту 30 минут.

По словам депутата Таллиннского городского собрания Моники Хауканымм, ситуацию усугубляет тот факт, что руководитель скорой помощи не знает, что происходит и почему возникла такая критическая ситуация.

«Вице-мэр, курирующий социальную и медицинскую сферу в Таллинне, в ведении которого находятся не только скорая помощь, но и три из четырех столичных больниц, молчит», - отметила Хауканымм.

«Представители Департамента здоровья, Северо-Эстонской региональной больницы и Таллиннской скорой помощи сообщили, что в обычной ситуации время ожидания передачи пациента в больницу составляет 30 минут, но в позавчерашнем случае оно было превышено более чем в десять раз, достигнув шести часов, что привело к ухудшению состояния пациентов. 30 процентов ресурсов скорой помощи столицы просто стояли вместе с пациентами, ожидая своей очереди», - добавила она.

«Центр экстренной медицины не справился с увеличившимся числом пациентов, включая восемь тяжелых случаев, а другие таллиннские больницы не смогли или не захотели принимать больных. Возникает ряд важных вопросов: как обеспечить способность и готовность ближайшего Центра экстренной медицины принимать пациентов, и имеются ли необходимые ресурсы, которые могли бы быть задействованы в экстренных случаях, чтобы облегчить весь процесс от триажа до поиска свободного места в стационаре», - продолжила депутат Таллиннского горсобрания.

По ее словам, жителям Таллинна должна быть гарантирована услуга скорой помощи рядом с их местом жительства, а это значит, что транспортировка больных в Рапла, Тарту или Нарву - не решение.

«Так как обостренная ситуация возникла в Таллинне, то естественно ожидать, что вице-мэр, ответственный за эту сферу, Карл-Сандер Касе, примет меры по решению проблемы, а не скроется в тени. К сожалению, вице-мэр не посчитал нужным предоставить таллиннцам какую-либо актуальную информацию или заверить жителей в том, что проблема решается, чтобы избежать повторения подобных ситуаций в будущем», - заявила Хауканымм и подчеркнула, что бездействие вице-мэра требует конкретной ответственности.

«Уважаемый вице-мэр Касе, в вашу зону ответственности входят как скорая помощь Таллинна, так и работа Ляэне-Таллиннской и Ида-Таллиннской центральных больниц, поэтому вы должны активно заниматься решением проблемы и, более того, взять на себя ведущую роль в решении логистических задач, а также проблем координации и коммуникации между различными учреждениями и организациями. Однако, похоже, что вице-мэру Таллинна эти проблемы не интересны», - признала она.

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