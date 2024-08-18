Мифология аренды Миф 4: Арендодатель может входить в сданное внаем жилье, когда пожелает

По словам Мартина Матсберга, вполне понятно, что арендодатель хочет быть уверенным, что его имущество в надежных руках и с ним обращаются должным образом, но для этого необходимо уведомить арендатора заранее.

Маргит Йоа добавила, что, хотя арендодатель и является собственником жилья, после сдачи его в аренду оно становится домом арендатора.

Каждый человек имеет конституционное право на неприкосновенность жилища, а это означает, что арендодатель не может входить в дом арендатора, когда пожелает. Визит должен быть заранее согласован с арендатором с соблюдением разумного срока уведомления.

Обычно разумным сроком уведомления считается от трех до пяти дней. До заключения договора аренды стоит обсудить, когда именно и как часто собственник будет посещать арендованное помещение, чтобы это не нарушало чрезмерно частную жизнь арендатора.

Согласно решению Государственного суда, под жилищем также подразумевается прилегающий к дому сад и другие части недвижимости, которые считаются частной территорией, куда нельзя входить без разрешения. Не считается разумным, если арендодатель посещает дом арендатора по нескольку раз в год без явной причины и предварительной договоренности. Обычно арендодатели посещают дом арендатора лишь в начале и в конце срока аренды или в аварийных ситуациях.

Арендодатель имеет право войти в арендованное помещение в согласованное время для визуального осмотра, чтобы убедиться, что все в порядке и состояние жилья не представляет опасности. Осмотр же помещения, включающий открытие шкафов и ящиков, разрешен только по решению суда.

Арендодатель имеет право войти в арендованное помещение при возникновении аварийной ситуации, когда для предотвращения ущерба или его уменьшения реагировать необходимо немедленно. Основанием для этого является то, что арендатор проинформирован, но во время визита сам не может находиться дома или не реагирует на обращения арендодателя.