Таллиннский зоопарк тестирует инновационное приложение для слабовидящих посетителей

Приложение позволяет получать важные указания и информацию об объектах зоопарка с помощью инновационных кодов, считываемых камерами мобильных устройств. Проект инициирован отделом туризма Таллиннского центра стратегического управления и является частью долгосрочной программы по обновлению системы указателей в городе.

По словам вице-мэра Маргот Роозе, Таллинн стремится быть доступным для каждого жителя и гостя. «Для людей с особыми потребностями передвижение по городу можно сделать беспрепятственным и адаптированным к их индивидуальным потребностям. В городе много примеров создания инклюзивной среды в инфраструктуре и общественном транспорте, - сказала Роозе добавив, что речь идет не только об улучшении физического доступа, но и о получении информации, например, посредством рельефно-точечного шрифта, крупного шрифта или аудиогида. - Начавшееся в августе в Таллиннском зоопарке тестирование приложения NaviLens поможет повысить доступность для людей с особыми потребностями», - отметила она.

Тестировать приложения, связанные с доступностью, очень важно, поскольку они помогают как можно большему числу людей исследовать город.

Приложение NaviLens призвано помогать людям с нарушениями зрения, которые не могут пользоваться традиционными визуальными указателями и инфостендами. В ходе пилотного проекта в общественном пространстве и зданиях зоопарка установлены специальные коды NaviLens, которые пользователь сканирует мобильным телефоном через приложение. За каждым кодом скрывается конкретная информация, например, как пройти куда-либо или туристическая информация, которую телефон зачитывает вслух на выбранном языке.