В августе на территории Таллиннского зоопарка будет тестироваться мобильное приложение NaviLens, предназначенное для людей с нарушениями зрения и направленное на повышение доступности.
Таллиннский зоопарк тестирует инновационное приложение для слабовидящих посетителей
Приложение позволяет получать важные указания и информацию об объектах зоопарка с помощью инновационных кодов, считываемых камерами мобильных устройств. Проект инициирован отделом туризма Таллиннского центра стратегического управления и является частью долгосрочной программы по обновлению системы указателей в городе.
По словам вице-мэра Маргот Роозе, Таллинн стремится быть доступным для каждого жителя и гостя. «Для людей с особыми потребностями передвижение по городу можно сделать беспрепятственным и адаптированным к их индивидуальным потребностям. В городе много примеров создания инклюзивной среды в инфраструктуре и общественном транспорте, - сказала Роозе добавив, что речь идет не только об улучшении физического доступа, но и о получении информации, например, посредством рельефно-точечного шрифта, крупного шрифта или аудиогида. - Начавшееся в августе в Таллиннском зоопарке тестирование приложения NaviLens поможет повысить доступность для людей с особыми потребностями», - отметила она.
Тестировать приложения, связанные с доступностью, очень важно, поскольку они помогают как можно большему числу людей исследовать город.
Приложение NaviLens призвано помогать людям с нарушениями зрения, которые не могут пользоваться традиционными визуальными указателями и инфостендами. В ходе пилотного проекта в общественном пространстве и зданиях зоопарка установлены специальные коды NaviLens, которые пользователь сканирует мобильным телефоном через приложение. За каждым кодом скрывается конкретная информация, например, как пройти куда-либо или туристическая информация, которую телефон зачитывает вслух на выбранном языке.
Совместный проект поддерживает компания Ligipääsuke - импортер новаторских решений, повышающих доступность. По словам специалиста Ligipääsuke по доступности Якоба Росина, Таллинн перенимает практику, оказавшуюся успешной в других странах, и адаптирует ее. «Преимущество NaviLens - в его гибкости. Приложение для телефона помогает человеку с нарушениями зрения, подсказывая ему путь, но при этом доступна и туристическая информация. Также приложение может предоставлять информацию, например, языком жестов или простыми словами, что подходит детям или посетителям с интеллектуальными нарушениями», - сказал Росин.
«Таллиннский зоопарк с радостью участвует в проекте, ведь доступность является делом чести и для нас: на инфостендах уже сейчас есть тексты на эстонском языке, представленные рельефно-точечным шрифтом, на многих сооружениях имеются тактильные указатели. Для проекта мы вместе с партнерами определили зону, где будет проходить тестирование, составили текстовый материал для приложения NaviLens и разместили от ворот зоопарка со стороны Ыйсмяэ до экспозиции "Тропический лес" и в Тропическом лесу в общей сложности 15 кодов», - рассказал директор Таллиннского зоопарка Каупо Хейнма.
Протестировать в зоопарке данное решение могут все желающие. Для этого необходимо скачать приложение NaviLens (Google Play/App Store) и корректно настроить в своем телефоне язык. Подробная информация (на эстонском языке) приведена на сайте Visit Tallinn. Там же есть и дополнительная информация на тему доступности. Официальные вводные данные для проекта поступят от группы пользователей-добровольцев с нарушениями зрения, которые поделятся своим мнением в начале сентября.
Таллинн + не первый город, использующий решение NaviLens. В барселонском и нью-йоркском метро оно успешно применяется на остановках, в Лос-Анджелесе коды используются в общественном пространстве, в Лондоне на футбольном стадионе «Тоттенхэм Хотспур» коды помогают обеспечить людям с нарушениями зрения максимально интерактивный опыт посещения спортивного мероприятия. Зарубежные пользователи с особыми потребностями хорошо отзываются о данном приложении.
Цель таллиннского пилотного проекта + собрать комментарии, усовершенствовать услугу и рассмотреть ее внедрение в рамках обновления таллиннской системы указателей, запланированного в ближайшие годы.