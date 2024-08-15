Смотрите, какие детские имена были самыми популярными в июле

Перевод: Каролийна Вертяева

В сравнении с июлем прошлого года, когда на свет появилось 980 детей, наблюдается небольшое снижение рождаемости. Среди новорожденных зарегистрированы 11 пар близнецов: шесть пар девочек и пять смешанных пар.

В разрезе регионов больше всего рождений зафиксировано в Таллинне (317), за ним следуют Харьюмаа (146) и Тартумаа (133). На Сааремаа и в Рапламаа зарегистрировано по 20 рождений, а наименьшее количество новорожденных отмечено в Хийумаа и Ляэнемаа - по шесть случаев.

Самыми популярными именами для девочек в июле стали Эмилия (восемь раз), Ева и Линда (по семь раз), а также Миа и Саара (по шесть раз). Среди мальчиков чаще всего выбирали имя Марк (восемь раз). Имена Маркус и Себастьян были даны по шесть раз, а Аарон, Арон, Даниэль, Хуго, Йоханнес, Ларс, Оскар, Роберт и Робин - по пять раз.

В июле также было заключено 897 браков, из которых 65 оформлены нотариусами и 66 - духовными лицами. Разведено 243 брака, 53 из которых через нотариусов. В прошлом году в июле было зарегистрировано 917 браков и 197 разводов.

Количество смертей в июле составило 1164, что совпадает с данными за аналогичный период прошлого года.

В июле 223 человека изменили свои имена или фамилии: 41 получил новое имя, 158 - новую фамилию, а 24 сменили как имя, так и фамилию. Среди них 157 женщин и 66 мужчин. В прошлом году в это же время новые имена и фамилии были даны 208 людям.