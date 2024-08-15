Эстония рассматривает варианты сдачи мест в тюрьмах в аренду для иностранных заключенных

По словам министра юстиции Лийзы Пакосты, за последние десять лет число заключенных в Эстонии сократилось с 3026 до 1822 человек, то есть примерно на 40 процентов, тюрьмы заполнены на 51 процент.

«Так что у нас в тюрьмах очень много свободных мест и нужно решить, что нам разумнее всего сделать в этой ситуации. Выберем ли вариант развивать эстонский экспорт и сдавать эти места в аренду. С крайне четкими красными линиями. Например, ни один освобожденный не остается в Эстонии, ни одно сдаваемое в аренду место не будет включать ни одного пропуска наружу», - сказала Пакоста.

По ее словам, Эстония уже сейчас сдает в аренду места для военнопленных. «Есть и другие варианты. Продажа зданий была бы очевидно убыточной, поскольку это крайне специфическая и находящаяся в хорошем состоянии недвижимость», - сказала Пакоста.

Она добавила, что в будущем все же может возникнуть потребность в большем количестве мест в тюрьмах, а также может стать актуальной тема управления военнопленными: «Надеюсь, что на следующей неделе правительство обсудит, каким могло бы быть направление в целом».

По словам Пакосты, планируется также пересмотреть заключенные с Riigi Kinnisvara договоры, особенно с учетом условий урезания.