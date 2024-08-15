Отец знаменитого футболиста получил тяжелые ножевые ранения и находится в критическом состоянии в больнице

По данным СМИ, состояние Мунира Насрауи критическое. По данным La Vanguardia, отец Ямаля получил несколько ножевых ранений на парковке в Матаро, пригороде Барселоны.

В результате разбойного нападения Насрауи получил серьезные ранения и был доставлен на машине скорой помощи в больницу в Барселоне. По последней информации, он остается в тяжелом состоянии. Полиция начала расследование дела и уже арестовала несколько человек. Есть и свидетели преступления.

Ямаль совершил прорыв в прошлом сезоне в возрасте 16 лет в «Барселоне» - топ-клубе Испании. Еще большую известность он приобрел в финале чемпионата Европы, проходившем этим летом, когда стал победителем в составе сборной Испании. Этим летом он также поразил футбольных болельщиков на чемпионате Европы, когда Испания выиграла чемпионат Европы.

Ямаль забил на турнире один гол, ставший в полуфинальном матче с Францией решающим, выведшим на ничью, 1:1. После семи игр он сделал четыре результативные передачи. В понедельник он впервые в этом сезоне выступил за «Барселону», заработав 23 минуты игрового времени в товарищеском матче против «Монако», который проиграли со счетом 3:0.