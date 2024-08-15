В сотрудничестве с компанией Norstat пивоваренный завод Saku провел исследование, продемонстрировавшее, что популярность безалкогольных напитков стремительно растет. Исследование также выявило, что причины предпочтения безалкогольных напитков среди женщин и мужчин несколько различаются.
Исследование: какие напитки стали предпочитать жители Эстонии?
В ходе проведенного Norstat опроса 93% респондентов отметили, что за последние пять лет они употребляли безалкогольные напитки. Основная причина заключается в желании не пить алкоголь - так ответили 47% участников исследования.
На один процент меньше респондентов отметили, что они предпочитают безалкогольные напитки, потому что после них можно управлять транспортным средством. Третьей по популярности причиной употребления безалкогольных напитков стало расширение ассортимента, благодаря чему теперь можно найти продукт по своему вкусу (35%).
Треть респондентов предпочитают безалкогольные продукты, поскольку хотят сделать выбор в пользу более здорового образа жизни. «Общество движется к более здоровым альтернативам, а безалкогольные продукты безусловно таковыми являются.
Проведенное исследование показывает, что в последние годы популярность безалкогольных напитков явно растет - за последние пять лет почти половина респондентов стала чаще употреблять безалкогольные продукты. Около 40% респондентов не изменили свои привычки, и лишь десятая часть пьет безалкогольные напитки реже», - отметил член правления пивоваренного завода Saku Яан Хярмс.
Основные причины употребления безалкогольных напитков среди мужчин и женщин несколько различаются. Около 57% мужчин отметили, что предпочитают безалкогольные напитки, поскольку это дает свободу управлять транспортным средством. Второй причиной стало желание не употреблять алкоголь (36%). Главной причиной, по которой безалкогольные напитки выбирают участвовавшие в исследовании женщины, является именно желание не пить алкоголь (58%), а второй причиной стало расширение ассортимента безалкогольных продуктов, благодаря чему можно найти напиток, который им нравится (38%).
Безусловно, самым популярным безалкогольным напитком как среди мужчин, так и среди женщин является пиво, которое предпочитают 72% мужчин и 50% женщин. Безалкогольный сидр предпочитают 29% всех респондентов, лонг-дринк - 13%, а другие безалкогольные напитки - также 13% принявших участие в исследовании людей.
Хярмс отметил, что завод Saku также ощущает растущий спрос на безалкогольные напитки, в результате чего ассортимент продукции расширился. Если в 2017 году в ассортименте завода было всего семь безалкогольных продуктов - шесть из них пиво и один сидр, то к этому лету количество продукции увеличилось более чем втрое. В настоящее время ассортимент продукции Saku включает 23 безалкогольных продукта: 16 сортов пива, пять сортов сидра и два лонг-дринка.
«В летние месяцы, то есть в традиционный пиковый сезон, доля безалкогольных напитков в общем объеме продаж на эстонском рынке может достигать 7–8%. В сравнении с 2017 годом продажи безалкогольного пива Saku выросли втрое, а продажи безалкогольной продукции в целом (пиво, сидры, лонг-дринки) - почти в четыре раза», - добавил Хярмс.
По заказу Saku в этом году опрос был проведен совместно с исследовательской фирмой Norstat. В рамках исследования был опрошен 1001 респондент в возрасте 25–65 лет.