Сандер Райесте каждый день будет тренироваться и играть с российским баскетболистом

Лучшая команда Испании приступит к тренировкам через неделю. Помимо основных игроков, в число которых по-прежнему входит Сандер Райесте, подписавший новый контракт, новый капитан Пабло Ласо пригласил и молодежь. Вингер Савков в апреле отпраздновал свое 22-летие, центровому Осумане Ндиайе из Сенегала весной исполнилось 20 лет.

Первый из них входит в состав команды с 2018 года. В прошлом году Савков (рост 201 см) попытал счастья в G-лиге НБА и отправился в аренду в клуб Гипускоа в испанской Премьер-лиге. В обоих случаях его роль оставалась довольно эпизодической.

С началом в феврале 2022 года развязанной Россией войны в Украине от европейского баскетбола были отстранены российские команды, но не игроки. Postimees уже писал о Савкове прошлой весной, когда он впервые сыграл в основном составе «Басконии».

Ндиайе, рост которого составляет 210 сантиметров, прошлый сезон провел в аренде в «Паленсии», которая финишировала последней в испанской Премьер-лиге. Там он набирал в среднем 5 очков и 4,1 подбора в 13 играх за 17,8 минуты.

Баскония начнет сезон Евролиги 3 октября. Матч открытия домашнего чемпионата состоится 29 сентября.