Два игрока молодежной системы в предстоящем сезоне будут играть в основном составе баскетбольного клуба «Витория Баскония». Среди них Павел Савков, представлявший сборную России.
Сандер Райесте каждый день будет тренироваться и играть с российским баскетболистом
Лучшая команда Испании приступит к тренировкам через неделю. Помимо основных игроков, в число которых по-прежнему входит Сандер Райесте, подписавший новый контракт, новый капитан Пабло Ласо пригласил и молодежь. Вингер Савков в апреле отпраздновал свое 22-летие, центровому Осумане Ндиайе из Сенегала весной исполнилось 20 лет.
Первый из них входит в состав команды с 2018 года. В прошлом году Савков (рост 201 см) попытал счастья в G-лиге НБА и отправился в аренду в клуб Гипускоа в испанской Премьер-лиге. В обоих случаях его роль оставалась довольно эпизодической.
С началом в феврале 2022 года развязанной Россией войны в Украине от европейского баскетбола были отстранены российские команды, но не игроки. Postimees уже писал о Савкове прошлой весной, когда он впервые сыграл в основном составе «Басконии».
¡Así juegan nuestros baskonistas! 🔵🔴— Baskonia (@Baskonia) August 14, 2024
Ousmane 🤜🤛 Pavel#GoazenBaskonia pic.twitter.com/YpxyLGmbq2
Ндиайе, рост которого составляет 210 сантиметров, прошлый сезон провел в аренде в «Паленсии», которая финишировала последней в испанской Премьер-лиге. Там он набирал в среднем 5 очков и 4,1 подбора в 13 играх за 17,8 минуты.
Баскония начнет сезон Евролиги 3 октября. Матч открытия домашнего чемпионата состоится 29 сентября.