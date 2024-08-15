Проект разместится на площади в 2,8 тысячи гектаров. На базе смогут жить до 10 000 военнослужащих НАТО и членов их семей. Комплекс будет включать взлетно-посадочные полосы, ангары, школы, магазины и госпиталь.

Работы над базой НАТО начались со строительства основных объектов инфраструктуры, таких как подъездные дороги и электросети, а в ближайшее время начнется создание новой взлетно-посадочной полосы.

Россия осудила превращение советской авиабазы «Констанца» в базу НАТО, назвав это примером агрессии НАТО. База расположена всего в 95 километрах от украинской границы.

«Чем ближе к российской границе, тем больше вероятность нанесения первых ответных ударов», - пригрозил в начале 2024 года Андрей Климов, заместитель председателя комитета по международным делам Государственной думы РФ.

The Times, впрочем, подчеркивает, что решимость Румынии укрепить свою оборону вполне понятна как ответ на российскую агрессию. Российские беспилотники, обстреливающие Украину, часто падают на румынской территории - на прошлой неделе разбились три беспилотника Shahed 136.

Генерал Бен Ходжес, командующий сухопутными войсками США в Европе и один из сторонников создания базы, признался, что первоначально союзники были обеспокоены тем, что база расположена менее чем в 400 километрах от Крыма. Однако теперь он признает, что такой вариант вполне приемлем.

«Помню, я подумал: "Я устал постоянно реагировать на действия России. Почему бы не заставить их беспокоиться о том, что делаем мы?», - рассказал Ходжес.

В новом геополитическом контексте, когда война идет прямо за румынской границей, база укрепит восточный фланг НАТО. Она будет иметь общий периметр в 30 километров и сможет разместить любой боевой потенциал.

В настоящее время на авиабазе «Михай Когэлничану» размещено около 5 000 военнослужащих, большинство из которых - американцы.