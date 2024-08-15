Исследование, проведенное по заказу Таллиннского стратегического центра, показывает, что нет необходимости в более чем четырех полосах движения на главных улицах, две из которых будут принадлежать общественному транспорту, пишет Rus.ERR.
Исследование: на главных улицах Таллинна для автомобилей можно оставить по одной полосе
Кроме того, на всех улицах центра города скорость должна быть ограничена до 30-40 км/ч.
Cогласно исследованию, главные улицы города могли бы иметь четыре полосы движения, две из которых были бы предназначены для движения общественного транспорта и две другие для автомобилей.
По словам вице-мэра Таллинна Пяртеля-Пеэтера Пере, городу необходимо провести исследование, чтобы действовать, опираясь на факты. Он говорит, что если пространство в центре города распределить таким образом, чтобы могли передвигаться пешеходы, велосипедисты, автомобилисты и общественный транспорт, то пропускная способность улиц также вырастет.