Исследование: на главных улицах Таллинна для автомобилей можно оставить по одной полосе

Кроме того, на всех улицах центра города скорость должна быть ограничена до 30-40 км/ч.

Cогласно исследованию, главные улицы города могли бы иметь четыре полосы движения, две из которых были бы предназначены для движения общественного транспорта и две другие для автомобилей.

По словам вице-мэра Таллинна Пяртеля-Пеэтера Пере, городу необходимо провести исследование, чтобы действовать, опираясь на факты. Он говорит, что если пространство в центре города распределить таким образом, чтобы могли передвигаться пешеходы, велосипедисты, автомобилисты и общественный транспорт, то пропускная способность улиц также вырастет.