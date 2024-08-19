Мифология аренды Миф 5: Цена аренды не подлежит обсуждению

Перед заключением договора аренды стороны могут и должны обсудить арендную плату. Обычно арендодатель ищет арендатора, согласного на предложенную сумму, и договор аренды заключается на тех же условиях. Однако в зависимости от рыночной ситуации и условий договора стороны могут договориться о более высокой или более низкой арендной плате.

В частности, подлежат обсуждению цены в межсезонье на рынке аренды. Например, зимой, когда число желающих арендовать жилье меньше, больше шансов договориться о более выгодных условиях. В пик сезона рынка аренды - в августе - спрос выше, и тогда арендная плата вряд ли снизится.

Изменение арендной платы во время действия договора аренды регулируется Обязательственно-правовым законом. В случае бессрочного договора арендную плату можно повышать один раз в год.

В случае срочного договора изменение арендной платы зависит от его срока: если договор заключен на срок менее трех лет, плату можно повысить после его окончания, а если договор заключен на срок не менее трех лет, то раз в год, при условии, что основание повышения арендной платы указано в договоре.