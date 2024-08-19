В конце лета многие ищут арендное жилье, чтобы с сентября начать новую жизнь в связи с учебой или работой. Руководитель по маркетингу Kinnisvara24 Мартин Матсберг и профессиональный маклер вторичного таллиннского рынка недвижимости Pindi Kinnisvara Маргит Йоа развенчивают царящие на рынке аренды мифы, разъясняя предусмотренные законом права арендаторов и арендодателей. Впрочем, эта информация может пригодиться каждому.
Мифология аренды ⟩ Миф 5: Цена аренды не подлежит обсуждению
Перед заключением договора аренды стороны могут и должны обсудить арендную плату. Обычно арендодатель ищет арендатора, согласного на предложенную сумму, и договор аренды заключается на тех же условиях. Однако в зависимости от рыночной ситуации и условий договора стороны могут договориться о более высокой или более низкой арендной плате.
В частности, подлежат обсуждению цены в межсезонье на рынке аренды. Например, зимой, когда число желающих арендовать жилье меньше, больше шансов договориться о более выгодных условиях. В пик сезона рынка аренды - в августе - спрос выше, и тогда арендная плата вряд ли снизится.
Изменение арендной платы во время действия договора аренды регулируется Обязательственно-правовым законом. В случае бессрочного договора арендную плату можно повышать один раз в год.
В случае срочного договора изменение арендной платы зависит от его срока: если договор заключен на срок менее трех лет, плату можно повысить после его окончания, а если договор заключен на срок не менее трех лет, то раз в год, при условии, что основание повышения арендной платы указано в договоре.
В любом случае арендодатель обязан письменно уведомить арендатора о повышении арендной платы не менее чем за 30 дней и обосновать такое повышение. Если арендатор не согласен с повышением, он может расторгнуть договор в течение 30 дней.
Кроме того, арендатор может потребовать снижения арендной платы, если в арендованном имуществе обнаружены дефекты, за которые он не несет ответственности – вплоть до момента устранения таких дефектов. На основании Обязательственно-правового закона арендатор также может оспорить чрезмерное повышение арендной платы в период действия договора.