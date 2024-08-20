Мифология аренды Миф 6: От арендатора нельзя требовать взносов в ремонтный фонд

Некоторые арендаторы до сих пор считают, что арендатор не может предъявлять им требования внесения взносов в ремонтный фонд, поскольку ранее это было запрещено.

По закону, помимо арендной платы, арендодатель, действительно, может требовать от арендатора внесения взносов в ремонтный фонд, но нельзя просто выставлять счета арендатору – такие договоренности должны быть заранее заключены в письменной форме. Если соответствующая договоренность не заключена, арендодатель не может требовать от арендатора оплаты дополнительных расходов.

Согласно Обязательственно-правовому закону, арендатор обязан оплачивать связанные с арендованным помещением дополнительные расходы только в том случае, если это было оговорено в письменной форме.

Дополнительные расходы – это связанные с использованием квартиры услуги, такие как счета за электричество и воду или вывоз мусора. Дополнительными расходами не считаются услуги, не связанные с обычным использованием, а направленные на улучшение недвижимости или устранение недостатков – например, замена газового котла.

Арендатор имеет право потребовать у арендодателя документы, подтверждающие дополнительные расходы, и арендодатель обязан предоставить соответствующие счета.

По словам Маргит Йоа, важно отметить, что даже при наличии соответствующего соглашения арендатор не обязан оплачивать все дополнительные расходы, такие как значительно выросшие взносы в ремонтный фонд или более крупные расходы на ремонт, если они не были заранее оговорены в договоре аренды. Арендодатель обязан уведомить арендатора о планируемых расходах до заключения договора. Если этого сделано не было, покрывать такие расходы арендатор не обязан.