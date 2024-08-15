ITL будет оценивать целесообразность зарубежных визитов министров

«Для того чтобы эта деятельность была полностью прозрачной, мы договорились, что, когда министрам будут поступать предложения представлять Эстонию в другой стране и если это не будет связано с темами ЕС в узком смысле, ITL будет проводить их валидацию. Он будет оценивать со своей стороны, является ли это лучшим способом использовать средства публичного сектора, та ли это поездка, из которой мы извлечем выгоду для Эстонии. Союз также будет оценивать, позволяет ли этот визит отправить с министром делегацию бизнесменов», - пояснила Пакоста.