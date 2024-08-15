В четверг министр юстиции и цифровых технологий Лийза Пакоста встретилась с представителями Эстонского союза информационных технологий и телекоммуникаций (ITL), где было достигнуто соглашение о том, что ITL будет одобрять зарубежные поездки министров, направленные на продвижение эстонского экспорта.
ITL будет оценивать целесообразность зарубежных визитов министров
Пакоста подчеркнула на пресс-конференции правительства, что всеобщей целью должна быть поддержка эстонского экспорта, поскольку это важный способ привлечь в страну деньги.
«Для того чтобы эта деятельность была полностью прозрачной, мы договорились, что, когда министрам будут поступать предложения представлять Эстонию в другой стране и если это не будет связано с темами ЕС в узком смысле, ITL будет проводить их валидацию. Он будет оценивать со своей стороны, является ли это лучшим способом использовать средства публичного сектора, та ли это поездка, из которой мы извлечем выгоду для Эстонии. Союз также будет оценивать, позволяет ли этот визит отправить с министром делегацию бизнесменов», - пояснила Пакоста.