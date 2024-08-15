В последние годы активно развиваются ближние и более дальние пригороды Таллинна, а также города и поселки Харьюмаа. К числу наиболее крупных проектов развития последних лет относятся недавно завершенное строительство районов Тискреоя и Табасалу, а также жилые районы Луккаранна, Уус-Ярвекюла, строительство которых еще ведется. На очереди - новый микрорайон в Кейла.
Начинается строительство нового жилья недалеко от Таллинна
Жилой район общей площадью 30 000 м2, который будет построен рядом с сосновым парком в центре Кейла, спроектирован с учетом ценности парковой зоны и прежнего озеленения. «Дома этого жилого комплекса будут построены так, чтобы они вписались в лесную зону как единое целое, создавая приятную жилую среду и обеспечивая жильцам достаточно приватности», - сказал руководитель девелоперской компании Invego Кристьян-Тор Вяхи.
Микрорайон Pargikodud в Кейла будет состоять из шести многоквартирных домов энергетического класса A в общей сложности на 120 квартир с балконами и террасами. Жилой комплекс проектирует архитектурное бюро Apex Arhitektuuribüroo.
По заказу Invego жилой район Pargikodud стоимостью 17 миллионов евро будет строить компания NOBE.