Начинается строительство нового жилья недалеко от Таллинна

В последние годы активно развиваются ближние и более дальние пригороды Таллинна, а также города и поселки Харьюмаа. К числу наиболее крупных проектов развития последних лет относятся недавно завершенное строительство районов Тискреоя и Табасалу, а также жилые районы Луккаранна, Уус-Ярвекюла, строительство которых еще ведется. На очереди - новый микрорайон в Кейла.