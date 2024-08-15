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Предприниматели встревожены идеей обязать их выплачивать налог с доходов авансом

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Министр финансов Юрген Лиги заявил, что настоящего подоходного налога для предприятий не будет, система останется прежней, но будет добавлен компонент временного налога на безопасность.
Министр финансов Юрген Лиги заявил, что настоящего подоходного налога для предприятий не будет, система останется прежней, но будет добавлен компонент временного налога на безопасность. Фото: Madis Veltman, Shutterstock (kollaaž)

Поскольку существующие налоги уже и так задрали до потолка, правительство стало рассматривать в качестве нового источника налоговых поступлений доход предприятий, что встревожило предпринимателей и их бухгалтеров, но объяснения поначалу даются крайне скупо.

Перевод: Александр Шкут

Двухпроцентный подоходный налог с предприятий будет применяться в Эстонии с 2026 года, а поскольку деньги нужны в бюджете немедленно, их планируется начать собирать предварительно.

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