Поскольку существующие налоги уже и так задрали до потолка, правительство стало рассматривать в качестве нового источника налоговых поступлений доход предприятий, что встревожило предпринимателей и их бухгалтеров, но объяснения поначалу даются крайне скупо.
Для подписчиков
Предприниматели встревожены идеей обязать их выплачивать налог с доходов авансом
Перевод: Александр Шкут
Двухпроцентный подоходный налог с предприятий будет применяться в Эстонии с 2026 года, а поскольку деньги нужны в бюджете немедленно, их планируется начать собирать предварительно.