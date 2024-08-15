Предприниматели встревожены идеей обязать их выплачивать налог с доходов авансом

Министр финансов Юрген Лиги заявил, что настоящего подоходного налога для предприятий не будет, система останется прежней, но будет добавлен компонент временного налога на безопасность.

Поскольку существующие налоги уже и так задрали до потолка, правительство стало рассматривать в качестве нового источника налоговых поступлений доход предприятий, что встревожило предпринимателей и их бухгалтеров, но объяснения поначалу даются крайне скупо.