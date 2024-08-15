Хотя зачастую люди не считают однодневный круиз в Финляндию или недельную поездку на автомобиле по странам Балтии настоящим путешествием, а также считают маловероятным, что заболеют в сопредельных странах, страховая статистика показывает обратное.
Каждый пятый страховой случай с потребностью в медицинской помощи происходит в ближнем зарубежье
«Зачастую близость соседних стран заставляет недооценивать риски, связанные с путешествием, нередки и ситуации, когда человек решает отправиться в поездку в последнюю минуту, ввиду чего спланировать и упаковать всё надо так быстро, что о страховании просто забывают», - сказала руководитель по страхованию путешествий Seesam Марит Рааг.
Статистика Seesam показывает, что каждый пятый страховой случай с потребностью в медицинской помощи происходит в ближнем зарубежье, а внезапные несчастные случаи нередко заканчиваются расходами на медицинскую помощь на тысячи евро даже недалеко от дома.
Возвращение домой - 20 тысяч евро, падение с самоката - семь тысяч евро
Чаще всего медицинская помощь в путешествиях требуется детям, далее следуют люди в возрасте от 35 лет, а уже затем - путешественники старше 70.
«В популярной среди жителей Эстонии Финляндии среднее требование о возмещении ущерба в последние годы составляет 400 евро. Крупнейшее из недавних превысило тысячу евро из-за внезапного аппендицита, потребовавшего срочного хирургического вмешательства. В других странах Северной Европы расходы на медицинскую помощь также составляют 300-400 евро и в основном связаны с такими заболеваниями, как простуда и проблемы с животом. Зимой в этом регионе преобладают, однако, несчастные случаи на лыжне», - объяснила страховщик.
Хотя средний размер ущерба в ближнем зарубежье в несколько раз ниже в сравнении с другими странами, очевидно, отправляясь на день на цветочную ярмарку в Латвию или в парк аттракционов в Хельсинки, о таких внезапных расходах не думает ни один человек.
«Помимо проблем с животом и простудных заболеваний, в городском отпуске случаются и падения, аллергии и отравления. В основном падают с велосипедов и самокатов, при этом даже при падении без перелома ущерб в ближнем зарубежье составляет 600-7000 евро», - привела примеры распространенных случаев ущерба Рааг.
По словам страховщика, в более крупных случаях сумму ущерба обычно повышает потребность в спецтранспорте. Например, в прошлом году один застрахованный был госпитализирован в Швеции из-за внезапных проблем с сердцем, и, поскольку по медицинским показаниям клиента не разрешили транспортировать по стране, для возвращения домой пришлось заказывать Air Ambulance, что повысило ущерб до 20 тысяч евро.
Детей забывают страховать
«Хотя по статистике дети получают медицинскую помощь в путешествиях чаще всего, о страховании самых маленьких членов семьи нередко забывают. Например, люди не страхуют детей, которые едут за рубеж на соревнования или на экскурсию с классом. У нас как раз недавно был случай, когда для одного ребенка соревнования за рубежом закончились переломом, а чтобы несовершеннолетнего выписали из медучреждения, требовалось приехать взрослому члену семьи. В этом случае страхование путешествий помогло и ребенку, и нуждавшемуся в транспорте взрослому», - объяснила Рааг, говоря о важности страхования детей.
Тем, кто отправляется в ближнее зарубежье, да и в остальные страны Европы, страховщик напоминает о существовании Европейской карты медицинского страхования, о которой люди склонны забывать.
«При внезапной потребности в медицинской помощи Европейская карта медицинского страхования дает право получать врачебную помощь в государственных больницах на равных с местными жителями. В зависимости от государства, сам человек несет расходы на доставку в больницу, прием врача и койко-дни. То есть самую надежную защиту и спокойствие дает в поездках по Европе страхование путешествий вместе с медицинским страхованием, а последнее каждый может оформить бесплатно», - напомнила Рааг.