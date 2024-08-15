Каждый пятый страховой случай с потребностью в медицинской помощи происходит в ближнем зарубежье

«Помимо проблем с животом и простудных заболеваний, в городском отпуске случаются и падения, аллергии и отравления. В основном падают с велосипедов и самокатов, при этом даже при падении без перелома ущерб в ближнем зарубежье составляет 600-7000 евро», - привела примеры распространенных случаев ущерба Рааг.

По словам страховщика, в более крупных случаях сумму ущерба обычно повышает потребность в спецтранспорте. Например, в прошлом году один застрахованный был госпитализирован в Швеции из-за внезапных проблем с сердцем, и, поскольку по медицинским показаниям клиента не разрешили транспортировать по стране, для возвращения домой пришлось заказывать Air Ambulance, что повысило ущерб до 20 тысяч евро.

Детей забывают страховать

«Хотя по статистике дети получают медицинскую помощь в путешествиях чаще всего, о страховании самых маленьких членов семьи нередко забывают. Например, люди не страхуют детей, которые едут за рубеж на соревнования или на экскурсию с классом. У нас как раз недавно был случай, когда для одного ребенка соревнования за рубежом закончились переломом, а чтобы несовершеннолетнего выписали из медучреждения, требовалось приехать взрослому члену семьи. В этом случае страхование путешествий помогло и ребенку, и нуждавшемуся в транспорте взрослому», - объяснила Рааг, говоря о важности страхования детей.

Тем, кто отправляется в ближнее зарубежье, да и в остальные страны Европы, страховщик напоминает о существовании Европейской карты медицинского страхования, о которой люди склонны забывать.

«При внезапной потребности в медицинской помощи Европейская карта медицинского страхования дает право получать врачебную помощь в государственных больницах на равных с местными жителями. В зависимости от государства, сам человек несет расходы на доставку в больницу, прием врача и койко-дни. То есть самую надежную защиту и спокойствие дает в поездках по Европе страхование путешествий вместе с медицинским страхованием, а последнее каждый может оформить бесплатно», - напомнила Рааг.