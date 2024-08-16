Кто-то повредил машину, которую вы взяли в аренду? Как обезопасить себя от ложных обвинений

Невнимательность участников дорожного движения, погодные условия, да и просто случайное стечение обстоятельств - все это может привести к непреднамеренным повреждениям машины. Но что, если водитель не сообщил об ущербе, нанесенном арендованному авто? Ляжет ли ответственность на следующего человека, который решил взять авто напрокат?