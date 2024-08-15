Риск развития тревожных расстройств существует у каждого пятого жителя Эстонии, а более четверти населения подвержено риску депрессии. Таковы результаты исследования, проведенного Тартуским университетом и Институтом развития здоровья (TAI). В недавно опубликованном «Ежегоднике здоровья населения» отмечается, что психические расстройства среди молодежи значительно участились: по данным прошлого года, более 900 детей страдают от тревожных расстройств, включая проблемы с адаптацией и симптомы депрессии.