Одна из главных проблем Эстонии в последние годы - это резкое повышение цен на электроэнергию. Это связано с тем, в этой области нам практически нечем похвастаться: мы производим лишь около половины необходимого стране электричества. Хотя объем возобновляемой энергии растет, есть сложности: для ее использования требуется дополнительная система, чтобы поддерживать баланс между производством и потреблением. В Эстонии особенно не хватает регулируемых мощностей, и этот дефицит станет еще более заметным с февраля следующего года, когда мы отключимся от российской электросети. Необходимо придумать что-то новое, и как можно скорее.