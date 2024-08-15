Чт, 15.08.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

На покупку электромобилей для госсектора: новый закон обойдется налогоплательщикам в миллиарды евро (1)

Copy
Ветряной парк в Ноароотси. Согласно новому закону, Эстонии необходимо в срочном порядке приступить к строительству электростанций, работающих на возобновляемых источниках энергии.
Ветряной парк в Ноароотси. Согласно новому закону, Эстонии необходимо в срочном порядке приступить к строительству электростанций, работающих на возобновляемых источниках энергии. Фото: Peeter Langovits

В пояснительной записке к проекту нового Закона о климатически устойчивой экономике представлен долгожданный энергетический план, в котором говорится о том, откуда мы будем получать электроэнергию в будущем и за чей счет будут проведены грядущие изменения.

Перевод: Ева Ойжинская

Одна из главных проблем Эстонии в последние годы - это резкое повышение цен на электроэнергию. Это связано с тем, в этой области нам практически нечем похвастаться: мы производим лишь около половины необходимого стране электричества. Хотя объем возобновляемой энергии растет, есть сложности: для ее использования требуется дополнительная система, чтобы поддерживать баланс между производством и потреблением. В Эстонии особенно не хватает регулируемых мощностей, и этот дефицит станет еще более заметным с февраля следующего года, когда мы отключимся от российской электросети. Необходимо придумать что-то новое, и как можно скорее.

Ключевые слова

Наверх