В регионе Хельсинки и Уусимаа могут уволить около тысячи медицинских работников, сообщает финская телерадиокомпания Yle. Союз больниц Хельсинки и Уусимаа (HUS) намерен сэкономить 50 миллионов евро.
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Массовые сокращения: в больницах Хельсинки могут уволить до тысячи медработников
Перевод: Каролийна Вертяева
HUS объявил о начале коллективных переговоров, которые затронут весь персонал. Под угрозой сокращения находятся до тысячи рабочих мест. Переговоры охватят около 28 тысяч сотрудников.