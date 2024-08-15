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Массовые сокращения: в больницах Хельсинки могут уволить до тысячи медработников

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Операционная. Снимок иллюстративный.
Операционная. Снимок иллюстративный. Фото: Pärnu Postimees

В регионе Хельсинки и Уусимаа могут уволить около тысячи медицинских работников, сообщает финская телерадиокомпания Yle. Союз больниц Хельсинки и Уусимаа (HUS) намерен сэкономить 50 миллионов евро.

Перевод: Каролийна Вертяева

HUS объявил о начале коллективных переговоров, которые затронут весь персонал. Под угрозой сокращения находятся до тысячи рабочих мест. Переговоры охватят около 28 тысяч сотрудников.

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