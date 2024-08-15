С ростом подоходного налога с нового года также увеличится сумма налогового возврата для присоединившихся к третьей пенсионной ступени, пишет dv.ee.
Присоединившихся к третьей пенсионной ступени ожидает налоговая выгода
Инвестирующие в третью пенсионную ступень люди привыкли к тому, что могут ежегодно вносить до 15% от своего брутто-дохода или максимум 6000 евро без уплаты налогов. Это означает, что государство возвращает подоходный налог на основе налоговой декларации. С увеличением налога с 20 до 22% пропорционально возрастет и сумма возврата.
В следующем году возврат все еще составит 20%. Новая вставка вступит в силу в 2025 году, а первые возвраты будут осуществлены в 2026 году.
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