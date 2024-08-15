Владельцы недвижимости несут убытки: как изменились цены на аренду жилья за последние месяцы?

«Зимой и весной предложений по аренде было более чем на четверть больше, чем сейчас. Туризм был слабым, а количество иностранных студентов и украинцев, которые раньше активно влияли на рынок аренды, снизилось. Из-за этого предложений на рынке стало больше, спрос был низким, и арендные цены в основном снижались», - сказал Хабал. Он также добавил, что с наступлением лета ситуация полностью изменилась.