По словам члена правления Uus Maa Игоря Хабала, арендные цены на квартиры в Таллинне за последние месяцы выросли на пять-десять процентов, и, вероятно, рост цен продолжится.
Владельцы недвижимости несут убытки: как изменились цены на аренду жилья за последние месяцы?
«Зимой и весной предложений по аренде было более чем на четверть больше, чем сейчас. Туризм был слабым, а количество иностранных студентов и украинцев, которые раньше активно влияли на рынок аренды, снизилось. Из-за этого предложений на рынке стало больше, спрос был низким, и арендные цены в основном снижались», - сказал Хабал. Он также добавил, что с наступлением лета ситуация полностью изменилась.
«Рынок продажи недвижимости остается вялым, так как люди предпочитают дождаться более стабильных экономических прогнозов и снижения процентных ставок. Поэтому они временно выбирают аренду. Новых арендных квартир на рынок поступает мало, и даже те, что были доступны ранее, постепенно исчезают. Инвестировать в строительство новых арендных квартир сейчас невыгодно, поэтому их количество уменьшается», - объяснил эксперт.