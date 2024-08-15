В полицию поступило сообщение о том, что 9 августа жительница Ярвамаа увидела объявление на Facebook Marketplace, в котором предлагалась бесплатная кофемашина.
Мошенники предложили жительнице Эстонии бесплатную кофемашину
Во время переписки с продавцом выяснилось, что покупательнице нужно оплатить доставку курьером. Ей прислали ссылку как в Messenger, так и на электронную почту, и она должна была ввести данные своей банковской карты.
Продавец заявил, что ссылка не сработала, и стал интересоваться, сколько денег у нее на счете. После проверки своего банковского аккаунта жертва обнаружила, что со счета исчезло 990 евро.