Два бывших министра присоединились к новой консервативной партии

Рауль Сиэм занимал пост министра внешней торговли и информационных технологий с 2020 по 2021 год и в настоящее время работает главой волости Козе.

Андрус Ээвель был министром обороны с 1995 по 1999 год, входя сначала в правительство Тийта Вяхи, а затем в правительство Марта Сийманна. Его срок в должности министра обороны - 4 года и 6 дней - до сих пор является самым длинным за всю историю независимости Эстонии.

«Я уверен, что в нашу команду входят разумные люди, способные эффективно организовать работу. Если мы сможем сохранить здравый смысл и не дать трудностям сломить нас, то сможем добиться значительных результатов», - отметил Ээвель.

«Чтобы наладить жизнь в Эстонии, нужно действовать, сотрудничать и принимать взвешенные решения. EERK предлагает именно такие возможности», - добавил Сиэм.

Тартуский окружной суд зарегистрировал партию в начале августа, что теперь позволяет EERK участвовать в выборах и политической деятельности.