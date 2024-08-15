Позади уже вторая половина летнего садового сезона, и стрижка газона, распилка дров, подстригание кустарника и другие летние дела во многих семьях являются еженедельной рутиной. Не пора ли заняться обслуживанием садовой техники?
Полезно знать: садовая техника тоже любит уход заботливого хозяина
«Считается, что если осенью привести использованную технику в порядок и убрать ее до весны, то весной достаточно лишь заменить масло, добавить бензин, и все будет работать до следующего осеннего обслуживания. Но на самом деле, самое подходящее время для промежуточного обслуживания садовой техники – именно сейчас, летом», - советует руководитель по маркетингу Circle K Кристелла Пендер.
«Позади уже два месяца активной стрижки газона, что для среднестатистического домовладельца составляет примерно 25 часов работы. Именно сейчас в газонокосилках и других устройствах с бензиновым двигателем стоит заменить масло, поскольку оно начинает терять свои смазочные свойства. Кроме того, в старых и активнее потребляющих масло двигателях к этому времени его может быть уже недостаточно для обеспечения бесперебойной работы», - объяснила Пендер.
В середине сезона также необходимо проверять воздушные фильтры всей бензиновой техники, так как они могут быть загрязнены или повреждены. «Для сжигания топлива садовая техника нуждается в чистом воздухе, и, если фильтр грязный или испорчен, летучие частицы могут проникнуть в двигатель и повредить цилиндры и поршни», - отметила Пендер.
Таким образом, домашнюю садовую технику определенно нужно обслуживать чаще, чем раз в сезон.
Бензин должен быть качественным
В бак садовой и лесной техники можно заливать любое топливо, но для обеспечения долгого срока службы и надежной работы устройства лучше всего использовать максимально качественный бензин, который поможет двигателю работать без сбоев. На заправках в Эстонии можно купить моторный бензин с октановым числом 95 и 98, и именно последний рекомендует Пендер.
«Важно, чтобы используемый в домашней моторной технике бензин был чистым ископаемым топливом без добавления таких биокомпонентов, как этанол, который связывает влагу из воздуха, что может привести к попаданию в топливную систему воды. Кроме того, из-за этанола резиновые детали – например, мембраны карбюратора или топливные шланги – становятся хрупкими и легко ломаются», - перечислила Пендер.
Бензин с октановым числом 98 подходит как для двухтактных, так и для четырехтактных двигателей, поэтому это самый безопасный выбор из доступных на заправках. Не стоит выбрасывать руководство пользователя устройства – время от времени заглядывайте в него, поскольку некоторые устройства могут требовать добавления в топливо масла, например, двухтактные воздуходувки для листьев или четырехтактные кусторезы.
«Circle K добавляет в продаваемые на своих заправках моторные бензины miles и milesPLUS присадки, снижающие расход топлива, количество выхлопных газов и обеспечивающие оптимальную работу двигателя. Это хороший выбор как для автомобилей, так и для садовой техники», - пояснила Пендер.
Тем же, кто пользуется своими устройствами редко, стоит приобрести специальное топливо для малой техники.
Поскольку баки пил, триммеров и газонокосилок обычно достаточно малы и при интенсивной работе требуют частого пополнения, заботливый хозяин хранит дома канистру с запасным топливом. По словам Пендер, при этом следует учитывать, что топливо должно быть «свежим».
«В качестве присадки этанол начинает связывать влагу из воздуха уже в канистре, поэтому чем дольше топливо стоит без использования, тем больше вероятность того, что в итоге вместе с бензином в двигатель попадет и вода. Если вы предполагаете, что в ближайшее время работать с техникой не будете, обязательно следует сливать топливо из бака», - добавила Пендер.
В целом не стоит хранить топливо в баке устройства более месяца. По окончании летнего сезона из всего оборудования необходимо слить топливо и очистить его. Даже лучшее топливо теряет свои качественные характеристики максимум за три года, поэтому ежегодно нужно заправлять садовую технику «свежим» топливом.