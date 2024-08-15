Полезно знать: садовая техника тоже любит уход заботливого хозяина

«Важно, чтобы используемый в домашней моторной технике бензин был чистым ископаемым топливом без добавления таких биокомпонентов, как этанол, который связывает влагу из воздуха, что может привести к попаданию в топливную систему воды. Кроме того, из-за этанола резиновые детали – например, мембраны карбюратора или топливные шланги – становятся хрупкими и легко ломаются», - перечислила Пендер.

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Бензин с октановым числом 98 подходит как для двухтактных, так и для четырехтактных двигателей, поэтому это самый безопасный выбор из доступных на заправках. Не стоит выбрасывать руководство пользователя устройства – время от времени заглядывайте в него, поскольку некоторые устройства могут требовать добавления в топливо масла, например, двухтактные воздуходувки для листьев или четырехтактные кусторезы.

«Circle K добавляет в продаваемые на своих заправках моторные бензины miles и milesPLUS присадки, снижающие расход топлива, количество выхлопных газов и обеспечивающие оптимальную работу двигателя. Это хороший выбор как для автомобилей, так и для садовой техники», - пояснила Пендер.

Тем же, кто пользуется своими устройствами редко, стоит приобрести специальное топливо для малой техники.

Поскольку баки пил, триммеров и газонокосилок обычно достаточно малы и при интенсивной работе требуют частого пополнения, заботливый хозяин хранит дома канистру с запасным топливом. По словам Пендер, при этом следует учитывать, что топливо должно быть «свежим».

Кроме ручных, в хозяйствах используются и бензиновые устройства. Фото: Shutterstock

«В качестве присадки этанол начинает связывать влагу из воздуха уже в канистре, поэтому чем дольше топливо стоит без использования, тем больше вероятность того, что в итоге вместе с бензином в двигатель попадет и вода. Если вы предполагаете, что в ближайшее время работать с техникой не будете, обязательно следует сливать топливо из бака», - добавила Пендер.

В целом не стоит хранить топливо в баке устройства более месяца. По окончании летнего сезона из всего оборудования необходимо слить топливо и очистить его. Даже лучшее топливо теряет свои качественные характеристики максимум за три года, поэтому ежегодно нужно заправлять садовую технику «свежим» топливом.