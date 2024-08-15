Цахкна: Эстония сопреживает украинской операции в Курске

«Привлекшие внимание всего мира в последние недели действия украинских сил и контратаки на российской территории являются ничем иным, как частью самообороны Украины. Украина имеет право защищаться и атаковать военные объекты на территории России. При этом напоминаю, что Эстония никогда не устанавливала ограничений, где и как Украина может использовать предоставленную нами военную помощь», - сказал министр.

«Мы помним, что именно Россия начала агрессию против своего соседа, и война закончится, если Россия безоговорочно выведет агрессорские войска со всей территории Украины и прекратит военные действия. Эстония полностью поддерживает Украину в ее усилиях по изгнанию агрессора со ее территории, чтобы выйти из войны победителем, поэтому мы сопереживаем операции на Украине в Курске во всем», - добавил Цахкна.