Поджигателю Музея оккупации Латвии заплатили за преступление две тысячи евро

Прокуратура, не называя имен, заявила, что прокурор направил в суд уголовное дело, в котором трое лиц обвиняются в поджоге Музея оккупации в составе организованной группы в начале этого года.

Согласно обвинительному заключению, в начале 2024 года, отбывая наказание в Даугавгривской тюрьме, один из обвиняемых во время телефонного разговора уговорил своего знакомого Виталия Лукьяновича найти человека, который разобьет окно здания и бросит в него бутылку с зажигательной смесью за 4500 долларов.

Затем Лукьянович нашел Валентина Размерицу, который согласился совершить поджог за две тысячи евро.

В ходе последующего общения заказчик через Лукьяновича сообщил поджигателю, что поджечь нужно именно Музей оккупации, и через другое лицо передал деньги для совершения преступления.

Двое обвиняемых приехали в Ригу и изготовили бутылку с зажигательной смесью. Около полуночи они отправились в Старую Ригу, где поджигатель разбил самодельным молотком оконное стекло первого этажа в здании Музея оккупации и бросил внутрь бутылку с зажигательной смесью, вызвав пожар на площади около 0,5 кв. м.

Своими действиями обвиняемые уничтожили и повредили имущество музея на сумму более десяти тысяч евро.

Все трое обвиняемых в настоящее время находятся в тюрьме. Посредник и исполнитель были задержаны через несколько дней после поджога, и им была назначена мера пресечения - содержание под стражей, а заказчик продолжает отбывать ранее назначенное наказание в виде лишения свободы. Все обвиняемые ранее были судимы.

Посредник и исполнитель полностью признали свою вину в предъявленном им обвинении и сожалеют о содеянном, тогда как заказчик, находящийся в тюрьме, отказался комментировать свое отношение к обвинению.

Совершение такого преступления наказывается лишением свободы на срок до десяти лет с пробационным надзором на срок до трех лет или без такового.

Как сообщалось, зажигательная смесь была заброшена в кабинет директора Музея оккупации в ночь на вторник. Площадь возгорания составила 0,5 кв. м, сгорели кресло и документы.