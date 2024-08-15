Вдова погибшего в колонии лидера российской оппозиции Юлия Навальная опубликовала постановление следователей об отказе возбудить уголовное дело о его гибели. В нем утверждается, что Алексей Навальный умер из-за некоего комбинированного заболевания и аритмии. Навальная считает, что следствие лжет. Врачи тоже не верят в перечисленные следователями болезни, пишет Русская Служба Би-би-си.
Навальный умер от «комбинированного заболевания», заявил СКР. Вдова назвала это враньем
Смерть Навального «не носит криминальный характер, а явилась следствием комбинированного заболевания», говорится в постановлении за подписью замглавы отдела по расследованию особо важных дел управления СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу Александра Варапаева.
По словам Навальной, она получила документ на прошлой неделе, а датировано оно 26 июля. Политик умер полгода назад - 16 февраля. Перед смертью он содержался в штрафном изоляторе.
Следствие представило такую хронологию событий в день смерти Навального. С 12:10 по местному времени у него должна была быть часовая прогулка. В прогулочном дворе политик почувствовал «резкое ухудшение состояния здоровья» и сказал об этом дежурному, который вернул его в камеру, следует из постановления.
«Далее состояние осужденного Навального А.А. резко ухудшилось», о чем якобы «незамедлительно» доложили начальнику медицинской части, который принял решение перевести политика в медчасть и вызвать скорую помощь. До приезда врачей скорой тюремные медики, утверждает следствие, «осуществляли реанимационные мероприятия»: непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. Это не помогло.
Действия приехавших врачей скорой «положительного эффекта также не принесли», в 14:17, то есть примерно через два часа после начала прогулки, Навальный скончался, сказано в документе.
«Я знаю, что это неправда»
Поскольку противоправные действия или насилие в отношении политика не применялись, а телесные повреждения стали «следствием медицинских манипуляций», майор Варапаев постановил отказать в возбуждении уголовного дела «по факту обнаружения трупа» «в связи с отсутствием события преступления».
«Я знаю, что это неправда. Я знаю, что в постановлении Варапаева вранье и они скрывают реально произошедшее в этот день. Нам прекрасно известно, что когда Алексею стало плохо, его повели не в медсанчасть, а обратно в камеру ШИЗО. Что умирал он там, один. Что в медсанчасть его отнесли уже без сознания», - пишет Навальная в блоге погибшего мужа.
То, что Навального вернули в камеру, а не сразу доставили в медчасть, говорится и в постановлении следователя.
По словам вдовы, в последние минуты перед смертью ее муж жаловался на острую боль в животе: «Почему этого всего нет в постановлении СК? Где съемки с камер, которыми в колонии утыкано все, включая туалеты? Где съемки с нагрудных регистраторов сотрудников колонии, которые запирали умирающего человека в бетонной коробке ШИЗО?»
«Ну то есть нам предлагается поверить, что Алексей, чувствуя себя достаточно хорошо, чтобы выйти на прогулку в минус 20 градусов, умер фактически мгновенно», - пишет Навальная.
Вдова политика также напомнила, что майор Варапаев - тот самый следователь, который изначально отказывался отдать тело Навального семье и «шантажировал его мать, чтобы та согласилась на тайные похороны».
Соратник Навального Леонид Волков (в реестре «иноагентов») в разговоре с Би-би-си не стал уточнять, откуда именно у команды погибшего политика информация о его жалобах на острую боль в животе.
Впервые в жизни - и сразу аритмия?
В постановлении следователя, как пишет Навальная, сказано, что ее муж умер после некоего «комбинированного заболевания», которое состоит «из десятка разных - от холецистита до межпозвоночной грыжи и золотистого стафилококка». При этом смерть имела «аритмогенный характер, проявившийся нарушением ритма и проводимости сердца».
«Скажите, вы как эту аритмию при вскрытии обнаружили-то? Нарушение ритма сердца невозможно установить посмертно, а при жизни никаких заболеваний сердца у Алексея не было», - заявила вдова политика.
«Навальный, по данным экспертизы, умер от внезапной аритмии, приведшей к остановке сердца. Формально вскрытие позволяет сделать вывод об аритмии и гипертоническом кризе», - сказал Би-би-си анестезиолог больницы Ланиадо (Израиль) Михаил Фремдерман.
«Видно, что результаты вскрытия аккуратно списаны из медицинских учебников - ни разу, например, я не видел в протоколе вскрытия указания на "гормональные вазоконстрикторы", как в этом документе, - отметил Фремдерман. - Списком болезней они просто глаз замыливают. Но это такая форма - в протоколе вскрытия обычно указывается причина смерти непосредственная, танатогенез и сопутствующие заболевания».
У врача вызывает сомнение само наличие у Навального сердечной патологии, как и перечисленных в документе хронических панкреатита, холецестита, гепатита и гастродуоденита.
«Единственной зацепкой тут может быть лишь вопрос о том, обращался ли Навальный к врачу ранее с симптомами гипертонической болезни. Все такие обращения и назначение лечения должны быть зафиксированы. При этом гипертонический криз гораздо чаще приводит к инсульту, чем к злокачественной аритмии, которая угрожает жизни, - сказал Фремдерман. - Впервые в жизни - и сразу аритмия? Ранее он обращался по поводу повышенного артериального давления? Получал терапию? Что-то я не помню разговоров об этом. И вдруг криз?!»
По предположению самой Навальной, которая ссылается на своего знакомого врача, при вскрытии медики «ничего не смогли найти» и написали об аритмии, «чтобы хоть что-то написать».
«Либо нашли, но решили ее скрыть и написали про аритмию», - выдвинул свою версию бывший врач Навального Александр Полупан в комментарии изданию «Агентство» (в реестре «иноагентов»). Предложенную следователями медицинскую версию он охарактеризовал одним матерным словом, смысл которого - неправда.
Навальная потребовала передать все медицинские документы, в том числе протокол вскрытия тела мужа, а также все-таки возбудить уголовное дело.
Вдова политика и соратники Навального заявляют, что за смертью оппозиционера стоит российский президент Владимир Путин, который, по их версии, не хотел отдавать Навального в рамках «большого обмена» заключенными с западными странами.
Кремль отрицает причастность Путина к гибели Навального. Западные СМИ ставили под сомнение версию соратников политика о намеренном убийстве самого известного российского политзаключенного в заполярной колонии в поселке Харп, где тот отбывал 19-летний срок.
В начале июля Навальную заочно арестовали в России. После смерти мужа она обещала продолжить политическую борьбу.