Навальный умер от «комбинированного заболевания», заявил СКР. Вдова назвала это враньем

«Я знаю, что это неправда. Я знаю, что в постановлении Варапаева вранье и они скрывают реально произошедшее в этот день. Нам прекрасно известно, что когда Алексею стало плохо, его повели не в медсанчасть, а обратно в камеру ШИЗО. Что умирал он там, один. Что в медсанчасть его отнесли уже без сознания», - пишет Навальная в блоге погибшего мужа.

То, что Навального вернули в камеру, а не сразу доставили в медчасть, говорится и в постановлении следователя.

По словам вдовы, в последние минуты перед смертью ее муж жаловался на острую боль в животе: «Почему этого всего нет в постановлении СК? Где съемки с камер, которыми в колонии утыкано все, включая туалеты? Где съемки с нагрудных регистраторов сотрудников колонии, которые запирали умирающего человека в бетонной коробке ШИЗО?»

«Ну то есть нам предлагается поверить, что Алексей, чувствуя себя достаточно хорошо, чтобы выйти на прогулку в минус 20 градусов, умер фактически мгновенно», - пишет Навальная.

Вдова политика также напомнила, что майор Варапаев - тот самый следователь, который изначально отказывался отдать тело Навального семье и «шантажировал его мать, чтобы та согласилась на тайные похороны».