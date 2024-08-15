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ФОТО Столкновение двух автомобилей: один из них перевернулся на бок

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В четверг в 16:12 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП в центре Вильянди. На перекрестке улиц Лосси и Уус, а также проспекта Марамаа столкнулись автомобили Volkswagen T-Cross и Kia Seed.

Столкновения было настолько сильным, что автомобиль Volkswagen перевернулся на бок.

На этом перекрестке главной дорогой является улица Уус, и водитель, движущийся по улице Лосси со стороны Старого города, обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по улице Уус. Перекресток регулируется знаком «Уступи дорогу». По информации пресс-секретаря полиции, в обоих автомобилях находились только водители.

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