В четверг в 16:12 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП в центре Вильянди. На перекрестке улиц Лосси и Уус, а также проспекта Марамаа столкнулись автомобили Volkswagen T-Cross и Kia Seed.
Для подписчиков
ФОТО ⟩ Столкновение двух автомобилей: один из них перевернулся на бок
Столкновения было настолько сильным, что автомобиль Volkswagen перевернулся на бок.
На этом перекрестке главной дорогой является улица Уус, и водитель, движущийся по улице Лосси со стороны Старого города, обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по улице Уус. Перекресток регулируется знаком «Уступи дорогу». По информации пресс-секретаря полиции, в обоих автомобилях находились только водители.