Немецкая компания по производству печенья использовала принудительный труд

Расследование началось в 2019 году, когда наследница компании Верена Бальзен заявила, что предприятие якобы платило принудительным рабочим столько же, сколько и немецким сотрудникам, и относилось к ним «хорошо». Эти слова вызвали волну негодования и привели к более тщательному изучению истории компании.