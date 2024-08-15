Немецкая компания Bahlsen, известная своими печеньями, оказалась в центре скандала после обнародования шокирующих фактов о том, что во время Второй мировой войны она использовала гораздо больше принудительных рабочих, чем считалось ранее.
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Немецкая компания по производству печенья использовала принудительный труд
Перевод: Каролийна Вертяева
Расследование началось в 2019 году, когда наследница компании Верена Бальзен заявила, что предприятие якобы платило принудительным рабочим столько же, сколько и немецким сотрудникам, и относилось к ним «хорошо». Эти слова вызвали волну негодования и привели к более тщательному изучению истории компании.