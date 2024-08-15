Полиция ищет пропавшую 70-летнюю женщину

Сегодня около 16:00 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что Сирье покинула дом престарелых. Полицейские и сотрудники учреждения обыскали окрестности, но пока не смогли ее найти. Поиски продолжаются.

Сирье - женщина с короткими седыми волосами и сгорбленной походкой. В последний раз на ней был коричневый свитер и сине-фиолетовые спортивные штаны.

Полиция просит всех, кто видел Сирье или знает что-либо о ее местонахождении, немедленно сообщить по телефону 112.