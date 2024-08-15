Полиция: пропавшая 70-летняя женщина найдена

В четверг, 15 августа, около 16:00 в Центр тревоги поступило сообщение, что Сирье покинула дом престарелых. Полицейские и сотрудники учреждения обыскали окрестности, но не смогли ее найти.

Сегодня, 16 августа, утром пресс-служба полиции сообщила, что бдительный человек заметил Сирье, которая шла по обочине дороги, и вернул ее в дом престарелых. С ней все в порядке.