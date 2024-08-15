ГАЛЕРЕЯ С грибами или без? Кто может в этом году остаться с пустыми руками

Биолог Марко Вейнбергс, проживающий в деревне Калли в волости Ляэнеранна, успел сходить по грибы в родных местах дважды: неделю назад и в начале этой недели. Из съедобных грибов он нашел подосиновики, подберезовики, маслята и лисички желтеющие. По его словам, обилие грибов зависит от микроклимата леса. «Я только что столкнулся с тем, что в знакомом лесу удалось собрать довольно приличное количество подосиновиков с одного места, но в нескольких сотнях метров поодаль в точно таких же условиях произрастания почти ничего не было. То есть, где-то уже много, а где-то еще ничего толком не начало появляться», – рассказал биолог, который не является большим любителем грибов и раздает собранные из азарта грибы.