В субботу, 10 августа, 30-летняя жительница Таиланда Тасане Удомей попала в очень неприятную ситуацию. Примерно в 18:30 ее избил мужчина, оказавшийся гражданином Латвии. Тасане и местные СМИ возмущены инцидентом и заявляют, что латвиец должен быть срочно привлечен к ответственности, пишет rus.tvnet.lv .

По словам пострадавшей, ссора началась после того, как житель Латвии, находившийся, судя по всему, в состоянии алкогольного опьянения, стал расспрашивать ее о своей бывшей девушке. Когда она отказалась сказать, где находится подруга, он разозлился и ударил ее по лицу.