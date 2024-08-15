Синоптик: лето еще не закончилось, конец августа порадует жителей Эстонии

«Погода будет достаточно теплой и солнечной, что порадует и отдыхающих, и тех, кто работает в поле и саду. Однако полностью без дождей не обойдется: время от времени к нам будут приходить области низкого давления с дождями и грозами, которые могут быть довольно сильными», - прогнозирует Кийтсак.