Синоптик Кайро Кийтсак сообщил в социальных сетях, что во второй половине августа ожидается гораздо более тёплая и сухая погода, чем обычно.
Синоптик: лето еще не закончилось, конец августа порадует жителей Эстонии
«Лето ещё не закончилось, хотя недавно могло показаться иначе. Согласно прогнозам, вторая половина августа будет значительно теплее и суше, чем обычно», - пишет Кайро Кийтсак.
Он отмечает, что дождей будет меньше, чем в первой половине месяца, поскольку ожидается влияние антициклонов.
«Погода будет достаточно теплой и солнечной, что порадует и отдыхающих, и тех, кто работает в поле и саду. Однако полностью без дождей не обойдется: время от времени к нам будут приходить области низкого давления с дождями и грозами, которые могут быть довольно сильными», - прогнозирует Кийтсак.