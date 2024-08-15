В РФ за полгода - более 100 дел «нежелательных организаций»

В качестве меры наказания административная статья предусматривает денежные штрафы: до 15 тысяч рублей для физических лиц и до 100 тысяч рублей - для юридических. Таким образом, российское государство за счет всех «нежелательных» могло пополнить казну на несколько миллионов рублей.

Число «нежелательных» организаций в России стало резко расти после начала полномасштабной войны РФ против Украины. Статус «нежелательных» организаций юридически существует в российском законодательстве с 2015 года. Им запрещено вести деятельность на территории РФ в том числе под угрозой административной и уголовной ответственности.

«Нежелательные» рекордсмены

По данным «Радио Свобода», наибольшее число протоколов, влекущих за собой штрафы, выписали якутскому журналисту и политику Виталию Обедину - восемь. Все - за репосты издания «Медуза», которые Обедин сделал еще в 2019 году. Вопреки тому, что власти РФ признали это издание «нежелательным» только в январе 2023 года, публикации политика были охарактеризованы ими как «длящееся правонарушение».

На счету участников различных религиозных движений - 68 протоколов. Среди них - латвийское «Новое поколение», украинские «Аллатра» и «Возрождение» и даже китайское «Фалуньгун».

За неоднократное участие в «нежелательной» организации, а также за ее создание и финансирование уже предусмотрена уголовная ответственность. Так, с 2020 года по этой статье привлекли 11 человек, однако данных за 2024 год пока нет. В настоящее время в российском СИЗО по такому обвинению уже почти год находится сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц.