В Таллинне пройдут толоки по восстановлению экосистемы на болоте Пяэскюла

Болото Пяэскюла - один из природных заповедников Таллинна, основной целью охраны природы которого является сохранение природных процессов и поддержка экосистем таким образом, чтобы они могли восстановиться после деятельности здесь человека.

Важную роль в восстановлении болота Пяэскюла играют бобры, построившие несколько плотин на ручье Яаниаллика в центральной части болота Пяэскюла.

«В то же время бобр не способен восстановить осушенную болотную экосистему, поскольку его расширяющаяся деятельность ограничивается более крупными водотоками и канавами, но наиболее разрушительное воздействие на болотную экосистему оказывают именно более мелкие канавы, загоняемые непосредственно в болото. Чтобы поддержать восстановление болота, эти канавы должен расширять сам человек», - указал эксперт по охране окружающей среды Лаури Кляйн, который является одним из инициаторов толок.

Поскольку это охраняемая территория, которую перескает множество людей, расширение не осуществляется с помощью машин или немедленного изменения ландшафта на большой территории. С 2022 года с использованием экскаваторов и иной техники сооружено шесть земляных плотин, а в 2024 году планируется построить еще не меньше десяти.

С августа по октябрь планируется организовать еще восемь толок, в основном работа заключается в вырезании лопатами блоков из более плотного торфа и укладке их в стену. Предстоит также подрезать кустарник ручным инструментом близ плотин.

Толоки пройдут пройдут 17, 24 и 31 августа, 7, 14 и 28 сентября, 5 и 12 октября. Толоки начинаются в 9 утра, место встречи объявляется зарегистрировавшимся по электронной почте, работа заканчивается около 17 часов, с перерывом на обед и небольшими перерывами на на кофе.

Рабочие инструменты и рабочие перчатки предоставляются организаторами. Самим работникам необходимо лишь одеться по погоде и надеть непромокаемую обувь.

Чтобы зарегистрироваться на толоку, необходимо написать на адрес aleksanert.tukk@gmail.com или pisimutukas@gmail.com. Помимо желаемой даты, в письме также должны быть указаны полное имя и адрес электронной почты и/или номер мобильного телефона.