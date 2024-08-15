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Авария с участием восьми человек: один автомобиль перевернулся на крышу

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Полиция. Иллюстративное фото.
Полиция. Иллюстративное фото. Фото: Madis Veltman

Сегодня около 15:00 полиция получила сообщение о ДТП в деревне Кымзи волости Ляэнеранна, где произошло столкновение между автомобилями Volvo и Toyota.

Авария произошла на перекрестке шоссе Ристи-Виртсу-Куйвасту-Курессааре и улицы Кымзи.

По данным пресс-секретаря полиции, водитель автомобиля Volvo выехал на главную дорогу, не уступив дорогу движущемуся по ней автомобилю Toyota, в результате чего Toyota перевернулась на крышу.

В автомобиле Volvo находились водитель и трое детей, а в Toyota - водитель, трое взрослых и один ребенок.

По информации пресс-секретаря полиции, участники аварии получили легкие травмы. Некоторые пострадавшие были доставлены в больницу на скорой помощи, остальные приехали в больницу самостоятельно.

Движение на месте происшествия было временно затруднено, но в настоящее время восстановлено.

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