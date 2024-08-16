Эстонские пчеловоды вместе с учеными выявляют фальшивый мед и пытаются убрать его с прилавков

Эстонские пчеловоды начали общеевропейскую акцию по сбору меда и вместе с учеными из Тарту проводят ДНК-тесты, чтобы очистить рынок от подделок. Основная цель – выявить и убрать фальшивый мед с прилавков магазинов, пишет Rus.ERR.