Эстонские пчеловоды начали общеевропейскую акцию по сбору меда и вместе с учеными из Тарту проводят ДНК-тесты, чтобы очистить рынок от подделок. Основная цель – выявить и убрать фальшивый мед с прилавков магазинов, пишет Rus.ERR.
Эстонские пчеловоды вместе с учеными выявляют фальшивый мед и пытаются убрать его с прилавков
Эстонские пчеловоды активно используют созданный тартускими исследователями ДНК-тест меда. В результате тестирования множества образцов с полок местных магазинов, был обнаружен продукт с иностранным названием, в котором содержались нетипичные для меда сахара.
Для точности мед тестировался многократно, но каждый раз результаты были одинаковыми.