Технологическая компания Cisco Systems (CSCO) в среду объявила, что в дальнейшем планирует сосредоточиться только на быстрорастущих направлениях и в связи с этим сократит около 7% сотрудников, пишет dv.ee.
Технологический гигант сокращает тысячи сотрудников
Cisco - глобальная технологическая компания, которая разрабатывает, производит и продает высокотехнологичные услуги и продукты.
Компания старается уменьшить свою зависимость от основного бизнеса по производству сетевого оборудования, который столкнулся с перебоями в поставках и снижением спроса после пандемии.
Из-за этих трудностей Cisco в феврале объявила о сокращении 5% своей рабочей силы, что затронуло более 4000 рабочих мест. В среду было объявлено о втором раунде сокращений.
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