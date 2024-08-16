Официально: в Эстонии самое дорогое дизельное топливо в Европе

Несмотря на то, что акциз на топливо у нас значительно ниже, чем в Финляндии, на этой неделе на нескольких АЗС наших северных соседей можно было купить бензин дешевле, чем здесь.

В то время как цена на нефть до сих пор имела тенденцию к снижению, в Финляндии падению цен способствовала жесткая конкуренция. По словам Теро Каллио, генерального директора Ассоциации автомобильной промышленности, экстремальный разброс цен на заправочных станциях, составляющий около 30 процентов, является типичным. «Заправочных станций много, и каждый оператор устанавливает свои собственные цены», - сказал он в интервью Helsingin Sanomat. В то же время логистика стоит дорого, поэтому цены в Хельсинки на 10 центов ниже, чем в северной части Финляндии.