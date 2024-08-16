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Коллективное сокращение: завод, проработавший почти 30 лет, прекращает деятельность

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Производитель тканей Qualitex работает в Синди с 1997 года.
Производитель тканей Qualitex работает в Синди с 1997 года. Фото: Urmas Luik

Производитель трикотажных тканей AS Qualitex, работающий в Синди почти 30 лет, прекращает свою деятельность и сокращает 34 сотрудника, которые остались на заводе после предыдущего масштабного сокращения прошлой осенью.

Перевод: София Солдатенко

Около полугода назад предприятие сообщило в волостную управу Тори о своей сложной ситуации. По словам советника по коммуникации волостной управы Лаури Луйде, производитель тканей заявил, что небольшой компании в глобализированной сфере трудно справляться в тех же объемах.

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