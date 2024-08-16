Коллективное сокращение: завод, проработавший почти 30 лет, прекращает деятельность

Около полугода назад предприятие сообщило в волостную управу Тори о своей сложной ситуации. По словам советника по коммуникации волостной управы Лаури Луйде, производитель тканей заявил, что небольшой компании в глобализированной сфере трудно справляться в тех же объемах.