Производитель трикотажных тканей AS Qualitex, работающий в Синди почти 30 лет, прекращает свою деятельность и сокращает 34 сотрудника, которые остались на заводе после предыдущего масштабного сокращения прошлой осенью.
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Коллективное сокращение: завод, проработавший почти 30 лет, прекращает деятельность
Перевод: София Солдатенко
Около полугода назад предприятие сообщило в волостную управу Тори о своей сложной ситуации. По словам советника по коммуникации волостной управы Лаури Луйде, производитель тканей заявил, что небольшой компании в глобализированной сфере трудно справляться в тех же объемах.