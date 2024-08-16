Рост цен в Elektrilevi: за подключение теперь придется платить на 50 процентов больше

Компания Elektrilevi сообщила, что с 1 сентября этого года плата за подключение вырастет на целых 46 процентов: с 226,23 евро до 331,15 евро, плюс к этому еще будет добавлен налог с оборота в 22 процента.

«С 1 сентября 2024 года основанная на плате за подключение на определенной территории цена ампера будет 331,15 евро без налога с оборота. Мощность эстонской электросети исчерпывается, а изменившиеся привычки потребления требуют в будущем гораздо более мощной сети», - написала Elektrilevi.

Государственная компания пожаловалась, что нынешняя методология тарификации сети и цены на подключение не позволяют Elektrilevi делать инвестиции в новые подключения в желаемом объеме.

«В своем плане развития Elektrilevi также наметила решения, если нынешняя методология расчета платы за сеть будет изменена таким образом, что позволит Elektrilevi и дальше развивать сеть, а желающему подключиться к сети придется нести только расходы, связанные со строительством конкретной точки подключения, и тогда Elektrilevi получит возможность поддерживать цену за ампер на низком уровне. В сотрудничестве с Министерством климата и Департаментом конкуренции мы ищем способы пересмотреть существующую методику и тем самым повысить доступность подключений», - пояснил член правления Elektrilevi Арди Ратассепп.

Ратассепп также пояснил, что из данных анализа услуг подключения видно, что текущая цена ампера не покрывает разумные затраты на инвестиции в подключение ни в случае договоров на подключение, заключенных в прошлом, ни в этом году.

В целях продолжения возможности подключения к электросетям с 1 сентября 2024 года цена ампера, составляющая основу платы за подключение Elektrilevi, увеличится с нынешних 226,23 евро до 331,15 евро без налога с оборота при подключении к сети низкого напряжения в определенной зоне, то есть в радиусе до 400 метров от подстанции. Если до подстанции более 400 метров, плата за подключение по-прежнему будет рассчитываться по фактическим затратам.

Это изменение не затронет клиентов, подавших заявку на подключение до 1 сентября 2024 года, а также тех, чье подключение уже на финальной стадии или ожидает предложения по договору.