В своей новой колонке П.И. Филимонов рассуждает в преддверии Дня восстановления независимости о том, что ему нравится и не нравится в Эстонии. Хорошо, что цены ниже, чем в Норвегии, но плохо, что зарплаты растут медленнее трат, говорит писатель о хлебе насущном, качестве власти и уровне сервиса.
П.И.ФИЛИМОНОВ ⟩ Моя Эстония, которая нравится и не нравится
Этим летом я в первый раз в жизни посетил Норвегию. И главной мыслью перед поездкой было опасение, как я там буду существовать в смысле обеспечения себя всем необходимым. Потому что всем же известно, что Норвегия - очень дорогая страна, самая, как все говорят, дорогая в Европе. В то же время в моем окружении были люди, которые уверенно предлагали мне не переживать, под тем предлогом, что «Эстония по ценам уже догнала Норвегию».
Так вот, официально заявляю - нет. Не догнала. И что-то кажется, что еще долго не догонит. Если вообще. При этом не сказать, что в Норвегии все было бы сказочно лучше, чем у нас. В смысле качества обслуживания, например. В смысле вкуса и доступности еды, например. Видимо, богатство страны и нации некоторым образом влияет на отношение к сервису и тому подобным вещам. Оно работает, и ладно. А уж как оно работает, не имеет значения. У нас - в смысле у норвежцев - достаточно денег, чтобы позволить себе не самый лучший сервис и не слишком по этому поводу переживать.
В этом смысле я, как и все, конечно, не доволен уровнем роста затрат в Эстонии буквально по всем фронтам. Не дешевеет ничего, и в обозримом будущем дешеветь не обещает. К сожалению, никаких предпосылок к этому не наблюдается. В свете кризисов, вызванных войной и вообще общим каким-то шатким положением дел в мировой экономике, удивляться этому, увы, не приходится.
А рост зарплат, все-таки имеющий место, конечно, катастрофически отстает от роста всевозможных трат. Это достаточно неприятно. Обычно жизнь человеческая устроена так, что, чем старше ты становишься, тем толще твоя финансовая подушка, тем больше в материальном смысле ты можешь себе позволить - ну, пока не на пенсии, потом происходит резкий обвал. У нас пока не так, и, кажется, при моей жизни «так» не будет.
С другой стороны, например, уровень сервиса в Эстонии достаточно высок. Именно потому, что государство у нас не социальное, как в тех же Северных странах, куда мы столь беззастенчиво стремимся. Потому что высокая стоимость каких-нибудь услуг пока еще вызывает в нашем населении - ну, в той его части, которая эти услуги оказывает - некоторую неловкость (вроде того, что «какого хрена это так дорого») и она, эта часть, оказывающая услуги, стремится компенсировать потребителю хорошим обращением, скоростью, дружелюбностью и так далее. Во всяком случае, хочется на это надеяться, может быть, это мое лично иллюзорное представление.
Не хочу повторяться, но мне нравится в Эстонии то, что, по сути, не важно, кто у нас у власти. Возможно, есть в нашем политическом спектре какие-то партии, которые желали бы радикально изменить курс страны, но, к счастью, их шансы сформировать правительство единолично стремятся к нулю. А так приоритеты более-менее давно расставлены, мы движемся в более-менее одном направлении, и та или иная из наших основных политических партий всего лишь меняет скорость этого движения и некоторые минимальные правила перестроения из полосы в полосу.
Мне нравится ситуация с нашей культурой. Мне нравится, что она такая разнообразная, что тут хватит места всем и каждому, притом по обе стороны условного занавеса. Да, в Эстонии сложно, если не невозможно, стать мегазвездой, чисто в силу малочисленности любой публики, но добиться относительной известности можно очень легко. И разные жанры и виды искусства уживаются один с другим, потому что таково наше культурное поле, где растут и арбузы, и свиные хрящики, хоть это и противоречит законам ботаники.
Мне не нравится фейсбук-паблик «Таллиннцы» и люди, которые там пишут, но мне нравится то, что в нашей стране их не преследуют за убеждения. Лично я, честно говоря, преследовал бы еще как, только не в уголовном порядке, а какими-нибудь другими, чуть более изощренными способами. Ну, например, пишет человек, что ему очень нравится в России - в принудительном порядке отправляется туда жить, причем не туристом, а именно жить, со всеми вытекающими последствиями, хотя бы на годик, для начала.
Мне нравится мой быт в этой стране. Мне нравится, что в целом в Эстонии можно жить и не разговаривать с людьми вообще, само устройство повседневной жизни к этому как-то очень располагает. Ладно, я работаю языком, мне до конца невозможно постичь этот дзен, но, предположим, элита нашего общества - айтишники. По работе им разговаривать не нужно, для выполнения любых бытовых действий в Эстонии, заказа любых услуг, можно физически ни разу не открывать рта. Рай для интровертов и социопатов.
Мне не нравится, что происходит у нас со спортом - во всяком случае прямо сейчас, впервые за миллионы лет, мы остались без медалей на Олимпийских играх, но я надеюсь, что это поправимо.
Мне в целом нравится наш климат, в сравнении с подавляющим большинством стран у нас сравнительно мягкие холода и нормальные для выживания лета. И мне безумно нравятся наши расстояния, нет такой точки страны, до которой нельзя было бы добраться за полдня. Это, может быть, минус для туризма, но зато гигантский плюс для общения.
Мне не нравится, что мне не платят раз в десять больше, чем платят, и что меня перестали приглашать на президентские приемы в Розовом саду. И тут у меня нет никаких идей - то ли быть более критичным, и тогда снова начнут приглашать, как целительную силу общества, которая движет его вперед, то ли, наоборот, писать, что нравится все, и тогда снова начнут приглашать как «витринного русофоба». К вящей радости группы «Таллиннцы».