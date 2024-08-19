П.И.ФИЛИМОНОВ Моя Эстония, которая нравится и не нравится

Этим летом я в первый раз в жизни посетил Норвегию. И главной мыслью перед поездкой было опасение, как я там буду существовать в смысле обеспечения себя всем необходимым. Потому что всем же известно, что Норвегия - очень дорогая страна, самая, как все говорят, дорогая в Европе. В то же время в моем окружении были люди, которые уверенно предлагали мне не переживать, под тем предлогом, что «Эстония по ценам уже догнала Норвегию».

Так вот, официально заявляю - нет. Не догнала. И что-то кажется, что еще долго не догонит. Если вообще. При этом не сказать, что в Норвегии все было бы сказочно лучше, чем у нас. В смысле качества обслуживания, например. В смысле вкуса и доступности еды, например. Видимо, богатство страны и нации некоторым образом влияет на отношение к сервису и тому подобным вещам. Оно работает, и ладно. А уж как оно работает, не имеет значения. У нас - в смысле у норвежцев - достаточно денег, чтобы позволить себе не самый лучший сервис и не слишком по этому поводу переживать.