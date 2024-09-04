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Большой обзор От 52 до 446 евро: сколько студентам приходится платить за место в общежитии

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Студенты. Фото иллюстративное.
Студенты. Фото иллюстративное. Фото: Wavebreakmedia ltd/PantherMedia / Scanpix

Студенты отчаянно пытаются найти хоть какое-то жилье: около 500 евро за аренду, больше сотни за коммуналку, да еще и залог - такие суммы непосильны для первокурсника. Особенно остро проблема ощущается в Тарту, ведь, несмотря на то, что предложений стало больше, за год цены на аренду значительно выросли.

Как недавно писал Tartu Postimees, на тартуском арендном рынке наблюдается печальная тенденция: цены на аренду квартир вблизи учебных корпусов и центра города становятся все более недоступными для студентов. «Жаль что у наших студентов и их семей все меньше возможностей снять приличную квартиру», - говорит маклер Марге Тыннис.

Все больше арендных договоров в Тарту заключается с иностранными студентами, которые могут себе позволить дорогостоящее для жителей Эстонии жилье. «Для западноевропейцев или американцев наши цены очень доступны», - говорит Тыннис.

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