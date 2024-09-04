Студенты отчаянно пытаются найти хоть какое-то жилье: около 500 евро за аренду, больше сотни за коммуналку, да еще и залог - такие суммы непосильны для первокурсника. Особенно остро проблема ощущается в Тарту, ведь, несмотря на то, что предложений стало больше, за год цены на аренду значительно выросли.
Для подписчиков
Большой обзор ⟩ От 52 до 446 евро: сколько студентам приходится платить за место в общежитии
Как недавно писал Tartu Postimees, на тартуском арендном рынке наблюдается печальная тенденция: цены на аренду квартир вблизи учебных корпусов и центра города становятся все более недоступными для студентов. «Жаль что у наших студентов и их семей все меньше возможностей снять приличную квартиру», - говорит маклер Марге Тыннис.
Все больше арендных договоров в Тарту заключается с иностранными студентами, которые могут себе позволить дорогостоящее для жителей Эстонии жилье. «Для западноевропейцев или американцев наши цены очень доступны», - говорит Тыннис.