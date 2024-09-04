Большой обзор От 52 до 446 евро: сколько студентам приходится платить за место в общежитии

Студенты отчаянно пытаются найти хоть какое-то жилье: около 500 евро за аренду, больше сотни за коммуналку, да еще и залог - такие суммы непосильны для первокурсника. Особенно остро проблема ощущается в Тарту, ведь, несмотря на то, что предложений стало больше, за год цены на аренду значительно выросли.